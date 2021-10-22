Україна надасть 50% знижку на додатковий транзит газу в Європу, — Зеленський

Президент запевнив, за допомогою такого кроку Україна має намір "полегшити енергетичну кризу в регіоні" і додав, що Росія веде газову агресію проти Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський запропонував Росії 50% знижку на транзит газу в Європу через газо-транспортну систему України. Про це він розповів агентству Bloomberg.

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У статті йдеться про те, що Зеленський дав коментарі електронною поштою журналістам Bloomberg, в яких сказано, що Україна має намір "збільшити поставки і полегшити енергетичну кризу в регіоні". При цьому знижка буде поширюватися на обсяги природного газу, що перевищують 40 млрд кубометрів на день, які Україна за контрактом вже транспортує до Європи з Росії.

"Ми хотіли б бачити в якості замовників європейські компанії, але і у "Газпрому" є додаткові потужності. А з урахуванням знижки порівняно з нинішнім транзитним тарифом, можу припустити, що ця знижка складе 50%", — сказав президент.

Водночас, європейські ЗМІ повідомляють, що Зеленський у письмових коментарях виданню AFP звинуватив Росію в організації газової кризи в Європі.

"Це справжня газова агресія проти Євросоюзу... Ми є свідками штучної кризи, мета якої очевидна: змусити Європу відмовитися від своїх цінностей", — заявив президент.

Далі глава держави наголосив на необхідності спільних зусиль для забезпечення енергетичної незалежності в європейському регіоні.

"Я сподіваюся, що країни ЄС усвідомлюють безпрецедентну необхідність спільних зусиль, що повага європейських цінностей і правил — єдиний спосіб зберегти європейську енергетичну незалежність. І тут Українї є що запропонувати", — уклав він.

Нагадаємо, що Україна безкоштовно надасть необхідну кількість газу як допомогу Молдові, яка зараз переживає гострий період нестачі природного газу.

Росія не допомагатиме країнам Європи вирішити енергетичну кризу шляхом збільшення поставок газу за чинними маршрутами доти, поки Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) і Єврокомісія не завершать процес сертифікації трубопроводу "Північний потік-2"