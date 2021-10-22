Украина предоставит 50% скидку на дополнительный транзит газа в Европу, - Зеленский

Президент заверил, при помощи такого шага Украина намерена "облегчить энергетический кризис в регионе" и добавил, что Россия ведет газовую агрессию против Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский предложил России 50% скидку на транзит газа в Европу через газо-транспортную систему Украины. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.

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В статье говорится, что Зеленский дал комментарии по электронной почте журналистам Bloomberg, в которых сказано, что Украина намерена "увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе". При этом скидка будет распространяться на объемы природного газа, превышающие 40 млрд кубометров в день, которые Украина по контракту уже транспортирует в Европу из России.

"Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у "Газпрома" есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом, могу предположить, что эта скидка составит 50%", — сказал президент.

В то же время, европейские СМИ сообщают, что Зеленский в письменных комментариях изданию AFP обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе.

"Это настоящая газовая агрессия против Евросоюза…Мы являемся свидетелями искусственного кризиса, цель которого очевидна: заставить Европу отказаться от своих ценностей", — заявил президент.

Далее глава государства сказал о необходимости совместных усилий для обеспечения энергетической независимости в европейском регионе.

"Я надеюсь, что страны ЕС осознают беспрецедентную необходимость совместных усилий, что уважение европейских ценностей и правил — единственный способ сохранить европейскую энергетическую независимость. И здесь Украине есть что предложить", — заключил он.

Напомним, что Украина бесплатно предоставит необходимое количество газа в помощь Молдове, которая сейчас переживает острый период нехватки природного газа.

Россия не будет помогать странам Европы решить энергетический кризис путем увеличения поставок газа по действующим маршрутам до тех пор, пока Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) и Еврокомиссия не завершат процесс сертификации трубопровода "Северный поток-2"