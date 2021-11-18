Украина будет участвовать в сертификации "Северного потока-2"

Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически.

Украина примет участие в сертификации газопровода "Северный поток-2". Об этом стало известно по итогам встречи министра энергетики Германа Галущенко с Еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает пресс-центр Минэнерго.

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Кроме СП-2 стороны обсудили вопросы безопасности поставок газа в Европу и возможные пути выхода из энергетического кризиса.

Симсон отметила, что Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки заключения Комиссии по проекту решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации "Северного потока-2".

Кроме того, украинскую сторону пригласили принять участие в "группе риска", созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок, который состоит исключительно из государств-членов ЕС. Целью заседания "группы риска" станут консультации по поводу состояния энергетической безопасности в Украине, выработка совместных решений и взаимопомощь вместе с европейскими странами в кризисных ситуациях.

Герман Галущенко отметил, что возможность Украины присоединится к сертификации "Северного потока-2" и европейской "группе риска" подтверждает равное партнерство с Европой в сфере энергетики.

"У нас есть качественная экспертиза в сфере транспортировки газа, оперирование большими объемами газа и понимание того, как Россия может нарушать европейские правила. Поэтому привлечение Украины к европейским процессам обеспечения энергетической безопасности будет выгодно и для Украины, и для Европы. Мы уже делаем все необходимые шаги по безопасности поставок энергоресурсов в Европу и предлагаем решения, которые в долгосрочной перспективе укрепят энергобезопасность всего региона", — подчеркнул министр.

Ранее глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что Киев намерен участвовать в процессе сертификации "Северного потока-2" для того, чтобы помешать ему.

Напомним, президент Владимир Зеленский в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен предложил один из путей выхода из энергетического кризиса. По его словам, Украина готова снизить стоимость транзита российского газа в Европу.