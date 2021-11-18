Україна братиме участь у сертифікації "Північного потоку-2"

Україна стане активним учасником процесу сертифікації не лише політично, а й юридично.

Україна візьме участь у сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Про це стало відомо за підсумками зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з Єврокомісаром із питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє пресцентр Міненерго.

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Крім ПП-2 сторони обговорили питання безпеки постачання газу до Європи та можливі шляхи виходу з енергетичної кризи.

Сімсон зазначила, що Єврокомісія готова консультуватися з Україною у процесі підготовки висновку Комісії щодо проєкту рішення Федерального мережевого агентства Німеччини Bundesnetzagentur щодо сертифікації "Північного потоку-2".

Крім того, українську сторону запросили взяти участь у "групі ризику", створеній відповідно до Регламенту про безпеку постачання, який складається виключно з держав-членів ЄС. Метою засідання "групи ризику" стануть консультації щодо стану енергетичної безпеки в Україні, вироблення спільних рішень і взаємодопомога разом з європейськими країнами у кризових ситуаціях.

Герман Галущенко зазначив, що можливість України приєднатися до сертифікації "Північного потоку-2" та європейської "групи ризику" підтверджує рівне партнерство з Європою у сфері енергетики.

"У нас є якісна експертиза у сфері транспортування газу, оперування великими обсягами газу та розуміння того, як Росія може порушувати європейські правила. Тому залучення України до європейських процесів гарантування енергетичної безпеки буде вигідним і для України, і для Європи. Ми вже робимо всі необхідні кроки щодо безпеки постачання енергоресурсів до Європи та пропонуємо рішення, які в довгостроковій перспективі зміцнять енергобезпеку всього регіону", — наголосив міністр.

Раніше голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявляв, що Київ має намір брати участь у процесі сертифікації "Північного потоку-2" для того, щоб завадити йому.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн запропонував один із шляхів виходу з енергетичної кризи. За його словами, Україна готова зменшити вартість транзиту російського газу до Європи.