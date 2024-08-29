Доручили арешт Польщі, а та попередила: як втік диверсант "Північного потоку", — ЗМІ (схема)

За даними німецького видання, підозрюваний служив в армії та був досвідченим дайвером. Коли в нього "на хвості" були слідчі, чоловік нібито втік на машині з дипломатичними номерами через кордон Польщі з Україною.

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Підозрюваний у підриві газопроводу "Північний потік" втік в Україну, коли німецькі правоохоронці вже готували його арешт. Про це йдеться у матеріалі Spiegel, опублікованому 29 серпня.

За даними ЗМІ, слідчі встановили особу ймовірного диверсанта, причетного до загадкового руйнування російського газопроводу "Північний потік". Правоохоронці підозрюють, що досвідчений водолаз служив в українському спецпідрозділі, який використав військову вибухівку на дні Балтійського моря у 2022 році.

Наприкінці травня, за кілька днів до видачі судом ордера на арешт, підозрюваний Володимир Ш. в берлінському районі Вестенд відвідав свого родича, який щойно повернувся з сім’єю з відпустки в Данії. Після Берліна він вирушив до міста Прушкув у Польщі.

У червні слідчі отримали європейський ордер, але арешт на польській території провалився. Зазначається, що польська влада не виконала свого обов’язку перед законом та могла навіть попередити українця.

У Німеччині обурені через те, що диверсант міг безкарно втекти. О 06:20 6 липня він офіційно перетнув кордон з Україною в районі села Корчова.

Журналісти встановили маршрут останньої закордонної подорожі Володимира Ш. 22 травня він з дружиною та трьома дітьми поїхав у невелику автомобільну мандрівку, спочатку — через польське місто Щецин до німецького Ростока, звідки у вересні 2022 року почався "диверсійний тур". Знайомі сім’ї розповіли, що тоді українець вже був "на прицілі" у прокурорів і спецслужб.

Родина дісталась на поромі до Данії та 22 травня зупинилась у Копенгагені. Тим де шляхом 26 травня вони повернулись та продовжили шлях автострадою до Польщі, зробивши зупинку в Берліні.

Репортери поговорили з двоюрідною сестрою дружини Володимира Ш. Вона розповіла, що сім’я заїжджала привітатись та кілька годин відпочити. З її слів, чоловік "завжди був розумною людиною", а його дружина на запитання щодо підозри відповіла, що не хоче "погіршувати життя" родички.

У виданні передали, що Володимир Ш. може справлятися зі складними водолазними місіями. На початку 2000-х років він служив в армії, а пізніше отримав безліч сертифікатів, покращуючи свої навички. Зокрема, він навчався виробляти газові суміші для занурення на великі глибини.

Окрім того, підозрюваний через заняття дайвінгом пов’язаний зі ще одним українцем, яким цікавляться слідчі. Останній, ймовірно, належить до вузькоспеціалізованої групи драйверів, здатних опускатися на глибину понад 90 метрів. Підірвані трубопроводи водночас були розташовані на меншій глибині — до 80 метрів.

Також Володимир Ш. Перетинав кордон восени 2023 року, коли їздив з Польщі у Ліберланд. Причина його одноденного там перебування невідома.

Місця, відвідані підозрюваним, на карті Фото: Spiegel

Окрім того, дружина підозрюваного робила бронювання, готуючись до туру в Копенгаген у серпні. Однак 28 червня жінка усе скасувала, а незабаром її чоловік вже опинився в Україні.

За даними спецслужб, українець використав для втечі не свою машину. Авто нібито мало дипломатичні номери, які використовувались посольством України в Польщі.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік" зафіксували різке зниження тиску. В Україні інцидент пояснили терактом, звинувативши у ньому РФ. 27 вересня з’явились кадри з наслідками аварії.

Компанія Nord Stream AG інформувала, що виявила вирви глибиною від 3 до 5 метрів. У Кремлі заявляли, що підрив організували конкуренти.

У 2023 році в ЗМІ передавали, що Росія не збирається ремонтувати "Північний потік". Натомість його вирішили законсервувати та запечатати.