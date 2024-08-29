Поручили арест Польше, а та предупредила: как сбежал диверсант "Северного потока", — СМИ (схема)

По данным немецкого издания, подозреваемый служил в армии и был опытным дайвером. Когда у него "на хвосте" были следователи, мужчина якобы сбежал на машине с дипломатическими номерами через границу Польши с Украиной.

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Подозреваемый в подрыве газопровода "Северный поток" сбежал в Украину, когда немецкие правоохранители уже готовили его арест. Об этом говорится в материале Spiegel, опубликованном 29 августа.

По данным СМИ, следователи установили личность вероятного диверсанта, причастного к загадочному разрушению российского газопровода "Северный поток". Правоохранители подозревают, что опытный водолаз служил в украинском спецподразделении, которое использовало военную взрывчатку на дне Балтийского моря в 2022 году.

В конце мая, за несколько дней до выдачи судом ордера на арест, подозреваемый Владимир Ш. в берлинском районе Вестенд посетил своего родственника, который только что вернулся с семьей из отпуска в Дании. После Берлина он отправился в город Прушкув в Польше.

В июне следователи получили европейский ордер, но арест на польской территории провалился. Отмечается, что польские власти не выполнили своего долга по закону и могли даже предупредить украинца.

В Германии возмущены тем, что диверсант мог безнаказанно сбежать. В 6:20 6 июля он официально пересек границу с Украиной в районе села Корчева.

Журналисты установили маршрут последнего зарубежного путешествия Владимира Ш. 22 мая он с женой и тремя детьми поехал в небольшое автомобильное путешествие, сначала — через польский город Щецин в немецкий Росток, откуда в сентябре 2022 года начался "диверсионный тур". Знакомые семьи рассказали, что тогда украинец уже был "на прицеле" у прокуроров и спецслужб.

Семья добралась на пароме в Данию и 22 мая остановилась в Копенгагене. Тем же путем 26 мая они вернулись и продолжили путь по автостраде в Польшу, сделав остановку в Берлине.

Репортеры поговорили с двоюродной сестрой жены Владимира Ш. Она рассказала, что семья заезжала поздороваться и несколько часов отдохнуть. По ее словам, мужчина "всегда был умным человеком", а его жена на вопрос о подозрении ответила, что не хочет "ухудшать жизнь" родственницы.

В издании передали, что Владимир Ш. может справляться со сложными водолазными миссиями. В начале 2000-х годов он служил в армии, а позже получил множество сертификатов, улучшая свои навыки. В частности, он обучался производить газовые смеси для погружения на большие глубины.

Кроме того, подозреваемый через занятия дайвингом связан с еще одним украинцем, которым интересуются следователи. Последний, вероятно, входит в узкоспециализированную группу драйверов, способных опускаться на глубину более 90 метров. Взорванные трубопроводы при этом были расположены на меньшей глубине — до 80 метров.

Также Владимир Ш. пересекал границу осенью 2023 года, когда ездил из Польши в Либерланд. Причина его однодневного там пребывания неизвестна.

Места, посещенные подозреваемым, на карте Фото: Spiegel

Кроме того, жена подозреваемого делала бронирования, готовясь к туру в Копенгаген в августе. Однако 28 июня женщина все отменила, а вскоре ее муж уже оказался в Украине.

По данным спецслужб, украинец использовал для побега не свою машину. Авто якобы имело дипломатические номера, которые использовались посольством Украины в Польше.

Напомним, 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток" зафиксировали резкое снижение давления. В Украине инцидент объяснили терактом, обвинив в нем РФ. 27 сентября появились кадры с последствиями аварии.

Компания Nord Stream AG информировала, что обнаружила воронки глубиной от 3 до 5 метров. В Кремле заявляли, что подрыв организовали конкуренты.

В 2023 году в СМИ передавали, что Россия не собирается ремонтировать "Северный поток". Вместо этого его решили законсервировать и запечатать.