Россия отключит Молдову от газа через двое суток, — "Газпром"
Причиной такого решения стала неоплата "Молдовгазом" поставок российского топлива. В то же время молдавская сторона уверяет, что вскоре платеж будет проведен.
Через двое суток, в среду, 24 ноября, российский "Газпром" остановит подачу газа в Молдову из-за того, что страна не провела платеж за поставки. При этом в компании утверждают, что контракт, которым был закреплен экспорт газа с российской территории, был составлен на условиях молдавской стороны. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.
По его словам, очередной срок проведения платежей по контракту пришелся на понедельник, 22 ноября, однако в этот день компания оплату за газ не получила.
"Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — заявил представитель компании.
Также Куприянов добавил, что Молдова при заключении контракта, вступившего в силу с 1 ноября, настаивала на более льготном подходе к формированию цены на ресурс, поэтому компания тогда приняла решение "подписать контракт практически на условиях молдавской стороны". Однако в документе был прописан пункт, согласно которому страна обязалась проводить 100% текущих платежей в срок. Это условия Молдова не выполнила.
Что говорят в "Молдовгаз"?
В свою очередь глава правления АО "Молдовгаз" Вадим Чебан заверил, что компания выполнит свои обязательства и поставки российского газа в страну возобновятся. По его словам, речь идет об оплате за октябрь и половине оплаты за ноябрь. Чебан отметил, что так как в октябре действовал еще старый тариф, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров, "возник особый разрыв" в сроках оплаты.
"А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но сейчас мы получаем деньги только за октябрь, а цена импорта была в разы выше тарифа", — заявил руководитель "Молдовгаза", заверив еще раз, что платежи будут осуществлены.
Напомним, 13 октября Молдова ввела в стране так называемый "режим тревоги" из-за дефицита газа. Тогда страна вела с "Газпромом" переговоры касательно погашения долга в размере $450 млн.
Перед этим Фокус сообщал, что Россия договорилась с Венгрией о поставках газа в европейскую страну в обход украинской территории.