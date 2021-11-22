Россия отключит Молдову от газа через двое суток, — "Газпром"

Причиной такого решения стала неоплата "Молдовгазом" поставок российского топлива. В то же время молдавская сторона уверяет, что вскоре платеж будет проведен.

Через двое суток, в среду, 24 ноября, российский "Газпром" остановит подачу газа в Молдову из-за того, что страна не провела платеж за поставки. При этом в компании утверждают, что контракт, которым был закреплен экспорт газа с российской территории, был составлен на условиях молдавской стороны. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова.

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По его словам, очередной срок проведения платежей по контракту пришелся на понедельник, 22 ноября, однако в этот день компания оплату за газ не получила.

"Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — заявил представитель компании.

Также Куприянов добавил, что Молдова при заключении контракта, вступившего в силу с 1 ноября, настаивала на более льготном подходе к формированию цены на ресурс, поэтому компания тогда приняла решение "подписать контракт практически на условиях молдавской стороны". Однако в документе был прописан пункт, согласно которому страна обязалась проводить 100% текущих платежей в срок. Это условия Молдова не выполнила.

Что говорят в "Молдовгаз"?

В свою очередь глава правления АО "Молдовгаз" Вадим Чебан заверил, что компания выполнит свои обязательства и поставки российского газа в страну возобновятся. По его словам, речь идет об оплате за октябрь и половине оплаты за ноябрь. Чебан отметил, что так как в октябре действовал еще старый тариф, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров, "возник особый разрыв" в сроках оплаты.

"А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но сейчас мы получаем деньги только за октябрь, а цена импорта была в разы выше тарифа", — заявил руководитель "Молдовгаза", заверив еще раз, что платежи будут осуществлены.

Напомним, 13 октября Молдова ввела в стране так называемый "режим тревоги" из-за дефицита газа. Тогда страна вела с "Газпромом" переговоры касательно погашения долга в размере $450 млн.

Перед этим Фокус сообщал, что Россия договорилась с Венгрией о поставках газа в европейскую страну в обход украинской территории.