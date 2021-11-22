Росія відключить Молдову від газу через дві доби, — "Газпром"

Причиною такого рішення стала несплата "Молдовгазом" постачання російського палива. У той же час, молдавська сторона запевняє, що незабаром платіж буде здійснено.

За дві доби, у середу, 24 листопада, російський "Газпром" зупинить подавання газу в Молдову через те, що країна не провела платіж за постачання. При цьому в компанії стверджують, що контракт, яким було закріплено експорт газу з російської території, було укладено на умовах молдавської сторони. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" із посиланням на офіційного представника "Газпрому" Сергія Купріянова.

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За його словами, черговий термін проведення платежів за контрактом припав на понеділок, 22 листопада, проте цього дня компанія плату за газ не отримала.

"Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено", — заявив представник компанії.

Також Купріянов додав, що Молдова під час укладання контракту, який набув чинності з 1 листопада, наполягала на більш пільговому підході до формування ціни на ресурс, тому компанія тоді ухвалила рішення "підписати контракт практично на умовах молдавської сторони". Однак у документі було прописано пункт, згідно з яким країна зобов'язалася проводити 100% поточних платежів у термін. Ці умови Молдова не виконала.

Що говорять у "Молдовгаз"?

Водночас голова правління АТ "Молдовгаз" Вадим Чебан запевнив, що компанія виконає свої зобов'язання та постачання російського газу до країни відновляться. За його словами, йдеться про оплату за жовтень та половину оплати за листопад. Чебан зазначив, що оскільки у жовтні діяв ще старий тариф, виходячи з ціни $150 за тисячу кубометрів, "виник особливий розрив" у термінах оплати.

"А ми закуповували по $800. З 1 листопада тариф підвищився, але зараз ми отримуємо гроші тільки за жовтень, а ціна імпорту була в рази вищою за тариф", — заявив керівник "Молдовгазу", запевнивши ще раз, що платежі будуть здійснені.

Нагадаємо, 13 жовтня Молдова ввела в країні так званий "режим тривоги" через дефіцит газу. Тоді країна вела з "Газпромом" переговори щодо погашення боргу у розмірі $450 млн.

Перед цим Фокус повідомляв, що Росія домовилася з Угорщиною про постачання газу в європейську країну в обхід української території.