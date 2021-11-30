Не сахарная страна. Почему сахар за год подорожал в два раза и что будет с ценами дальше

Фокус разбирался, почему сахара в Украине производят все меньше, а цены на сахар превышают мировые.

По данным ассоциации "Укрцукор", украинцы каждый месяц съедают в среднем около 80 тыс. т сахара. Это почти 1 млн т в год. Притом отечественные предприятия в 2020 году произвели 1,1 млн т сахара. Получается, что местные производители могут покрыть внутреннее потребление. А значит, цены на сахар должны быть стабильными и доступными.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Но все происходит с точностью до наоборот. По словам Игоря Вернера, главы Государственной службы статистики, с сентября ­2020 года по сентябрь ­2021-го средние цены на сахар выросли почти вдвое — до 28,7 грн/кг. В ноябре 2021 года крупнейшие розничные сети продавали сахар по 25–38 грн/кг. И это не предел. Производители грозятся, что минимальная цена на продукт уже в ближайшие месяцы доберется до 31–32 грн/кг, а в начале ­2022-го достигнет 35 грн/кг.

Былые заслуги. Украина в прошлом — "сахарница Советского Союза"

Украина долгое время была крупным производителем сахара в мире. Во времена СССР страну называли "сахарницей Советского Союза". Но за последние десять лет отрасль сдала позиции. Если раньше отечественные сахарные заводы ежегодно производили более 2 млн т продукции, а до обретения независимости — свыше 5 млн т, то сейчас производство сахара сократилось вдвое. При этом Институт аграрной экономики утверждает, что Украина по-прежнему в первой десятке стран по объему выращивания сахарной свеклы и производства сахара.

В 2019–2020 годах экспорт сахара сильно упал. Поэтому на Украину в 2020 году пришлось только 0,2% мирового экспорта экономист ЦЭС Дмитрий Горюнов

Причин, по которым сахарная отрасль теряет показатели, несколько. Во-первых, это связано с уменьшением количества производителей, в 2013 году их было 102, в ­2021-м осталось 52. Причем речь идет о зарегистрированных предприятиях. Реально работающих сахарных заводов еще меньше. Крупнейшие предприятия — это группа "Астарта", компании "Радеховский сахар", "Агропродинвест", "Свитанок" и др. Во-вторых, существенно сократились угодья под сахарную свеклу. В 1990 году ее сеяли на 1,6 млн га, в ­2020-м — на 200 тыс. га, а в ­2021-м — на 228 тыс. га.

"Сахарная отрасль в последние годы демонстрировала отрицательную рентабельность. Посевные площади сокращались, сахарные заводы закрывались, бизнес находился в стагнации. А в 2021 году страна впервые за долгое время столкнулась с вопросом импорта сахара", — говорит Александр Коротынский, директор "Научно-практического центра свеклосахарного производства".

Сложные времена. Почему упало производство сахара

Прошлый год для производителей сахара со всех сторон выдался неудачным. Главной проблемой стали неблагоприятные погодные условия. Сначала теплая и засушливая зима, потом затяжная, холодная весна с заморозками и дождливое лето, а сахарная свекла не любит переизбытка влаги. В итоге ее урожайность упала на 7,8%, а объем производства сахара — на 22,3%.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса на 2,36% сократилось потребление сахара в мире. Украину это тоже затронуло, так как наша страна — не только производитель, но и экспортер сахара.

"Исходя из данных Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), по итогам 2020 года Украина занимала только ­35-е место среди мировых экспортеров белого сахара, реализовав продукции всего на $59 млн. Для сравнения, лидеры этой индустрии продают сахар на миллиарды долларов в год. Тройка крупнейших экспортеров, контролирующая 65% мирового экспорта сахара, — это Бразилия, Индия и Таиланд", — комментирует Николай Лесик, экономист Ukraine Economic Outlook.

[ + – ] ЦЕНЫ РАСТУТ. В 2021 году цена килограмма сахара достигла 25 грн и даже более. В 2022 году, вероятно, цена подрастет до 30-35 грн Фото: УНИАН

Как объясняет Дмитрий Горюнов, экономист Центра экономической стратегии, в 2016–2018 годах, когда условия были лучшими, на внешние рынки Украина отправляла около четверти производимого сахара: "Но в 2019–2020 годах экспорт сильно упал [более чем в 2,5 раза]. Поэтому на Украину в 2020-м пришлось только 0,2% мирового экспорта".

Решили злоупотребить. Почему украинские производители сахара подняли цены почти в 2 раза

Рост цен на сахар затронул не только Украину, но и другие страны. Котировки фьючерса №11 на сахар в США (один из ключевых ориентиров на глобальном сахарном рынке) с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го выросли более чем на 30% — до $20 за 100 фунтов (около 45 кг). Дороже сахар в мире стоил только в 2010–2011 годах.

Общая инфляция в стране, рост зарплат сыграли не на пользу сахарной отрасли. Но хуже всего — рост цен на газ, из-за чего производить сахар оказалось слишком невыгодно

Правда, украинские производители подняли цены почти вдвое. То есть, несмотря на то что Украина практически полностью обеспечивает себя сахаром, темпы роста цен у нас значительно опережают мировые. Ситуация с ценами стала поводом для расследования со стороны Антимонопольного комитета Украины. В апреле этого года АМКУ начал расследование против группы компаний "Астарта" и компании "Радеховский сахар" по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке белого сахара. Рыночная доля этих двух производителей превышает 40%, и АМКУ считает, что их согласованные действия могли привести к необоснованному росту цен на сахар.

Помимо этого, в начале ноября председатель АМКУ Ольга Пищанская заявила, что к расследованию могут приобщить еще одного производителя: "Мы обнаружили еще одно предприятие. Сейчас исследуем его действия. В случае выявления дополнительных обстоятельств оно будет добавлено как ответчик по этому делу".

Газ всему виной. Цена на сахар растет из-за цен на энергоносители?

Эксперты говорят о том, что рост стоимости сахара в Украине связан с несколькими объективными факторами. Прежде всего это стремительный взлет цен на энергоносители, в частности на газ. Если в 2020 году цена на это топливо для производителей составляла 7–8 грн за 1 куб. м, то осенью ­2021-го подскочила до 28 грн за 1 куб. м.

[ + – ] Сбор урожая сахарной свеклы Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Именно газ сильнее всего влияет на себестоимость производства сахара, так как его доля в затратах сахарных заводов достигает 70%.

"Для очистки свекловичного сока от примесей используется негашеная известь. Ее делают прямо на заводе, разогревая известняк до высокой температуры в газовой печи. Поэтому производители сахара потребляют огромное количество газа", — рассказывает Дмитрий Горюнов, экономист Центра экономической стратегии.

Важно

Большой прогноз на 2022: курс гривны, рост цен, ситуация в агросекторе и промышленности

Вдобавок к стоимости газа в стране вдвое выросли тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей, увеличилась средняя заработная плата, подорожало автомобильное топливо.

"Для сахарных заводов себестоимость только двух основных составляющих — газа и сахарной свеклы — превышает 15 грн [в каждом 1 кг сахара]. А еще есть производственный процесс, налоги, заработная плата, проценты по кредитам и логистические расходы", — комментирует Александр Коротынский.

По этим причинам бизнес для многих производителей становится нерентабельным. Они пытаются перекрыть убытки за счет повышения цены. Некоторые предприятия вообще отказываются работать. По словам генерального директора ассоциации "Харьковсахар" Юрия Ильченко, в 2021 году вместо 34 заводов производство запустили только 28.

Сахарный запас. Сколько будет стоить килограмм сахара

Следующий год побед сахарному рынку не принесет. Мировые цены на продукт остаются высокими, но то же касается и его себестоимости. Следовательно, падения розничных цен не будет. Хотя замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий в начале ноября заявил, что урожай сахарной свеклы в 2021 году и объем производства сахара будут значительно выше по сравнению с 2020 годом, а значит, оснований для дальнейшего роста цен нет.

Украина постепенно превращается в импортера сахара — заводы закрываются, сахарное дело признается владельцами этого бизнеса убыточным и невыгодным

Тем не менее оптимизм замминистра разделяют не все.

"Основная фаза производства сахара приходится на последние три месяца года, а в 2021-м это как раз тот период, когда средние цены на газ держатся на уровне около $1 тыс./тыс. куб. м. Так что оснований для падения цен вплоть до следующего урожая попросту нет", — объясняет Николай Лесик.

Кроме того, Украина импортирует сахар. Пусть не очень много, около 10% внутреннего потребления, но это все равно влияет на ценообразование.

"Поскольку Украина выступает импортером сахара в 2021 году, мировые цены являются для нас ориентиром", — уточняет Андрей Передерей, аналитик инвесткомпании Concorde Capital.

Еще один фактор, который следует учитывать, — сокращение потребления свекольного сахара и увеличение в мире спроса на тростниковый. Это происходит, потому что производство сахара из тростника значительно дешевле, чем из свеклы. Для украинских заводов это означает потерю части рынков сбыта. Такая тенденция может привести к тому, что часть предприятий закроется, а те, что останутся, будут держать высокие цены. По подсчетам директора "Научно-практического центра свеклосахарного производства" Александра Коротынского, в 2022 году цена сахара при отгрузке с завода с учетом НДС составит 25–28 грн/кг. Несколько производителей заявили, что продавать сахар дешевле чем 28–30 грн/кг для них нерентабельно.

Важно

Цены газуют. Сколько будут стоить хлеб, сахар, молоко и стройматериалы из-за подорожания газа

Другой вопрос, как это все отразится на потребителях. Сахар, по данным Госстата, занимает всего лишь 0,75% потребительской корзины. И, как считают эксперты, повышение цен затронет в основном малоимущее население. Что касается кондитерских изделий, там доля сахара не настолько высока, как может казаться. Поэтому сладкое если и будет дорожать, то скорее не из-за сахара, а в результате общей тенденции роста цен на продукты питания.

Кушать? Дорого! Рост цен на продукты питания — мировой тренд

В мире дорожает не только сахар, но и все остальные продукты питания. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ежемесячно анализирует изменение цен на ключевые виды продовольствия и составляет свой индекс. С октября 2020-го по октябрь 2021-го Индекс цен ФАО* вырос более чем на 31%. В том числе индекс на зерновые культуры увеличился на 22,4%, на растительные масла — на 73%, на мясо — на 22%, на молоко — на 15,5%, на сахар — на 40%.

Важно

Урожай 2021. Хватит себе и Китаю, но продукты подорожают все равно

Подводя итог, следует отметить, что рост цен связан с высоким мировым спросом на пищевую продукцию, удорожанием производства и нарушением цепочек поставок, которое тянет рост стоимости грузоперевозок. Так что обнадеживающего прогноза, что в 2022 году продукты питания начнут дешеветь, никто не дает. Пандемия коронавируса так и не побеждена, а себестоимость сельхозпроизводства остается высокой также из-за энергоносителей и затрат на рабочую силу.

*ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация; Индекс цен ФАО позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.