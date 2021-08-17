Урожай 2021. Хватит себе и Китаю, но продукты подорожают все равно

В этом сезоне украинским аграриям повезло с погодными условиями. Смогут ли они собрать рекордный урожай и каковы шансы выгодно его продать?

В 2021-м Украина начала уборочную кампанию с незначительным опозданием. Однако сбор идет очень бодро. На начало августа аграрии обмолотили 36,7% посевных площадей, с которых собрали 24,3 млн т зерновых и зернобобовых.

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"На всей территории страны завершается уборка пшеницы, ячменя, ржи, овса и гороха, — рассказывают Фокусу в Минагрополитики. — Состояние посевов на неубранных площадях хорошее и удовлетворительное".

Жатву традиционно начали с юго-восточных областей, которые лидируют по темпам сбора урожая. Однако Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА), отмечает, что урожайность на западе обычно выше, чем на юго-востоке, так что средние показатели по Украине улучшаются с каждым днем. Например, в начале августа, когда аграрии обмолотили более половины посевов пшеницы, ее урожайность в Минагрополитики оценивали в ­44,5 ц/га. В то же время Мария Колесник, замдиректора компании "ПроАгро Групп", среднюю урожайность прогнозирует около 46,4 ц/га — на 17% выше, чем в прошлом году.

Его величество климат: урожай 2021 обещает новый рекорд

Согласно июльским прогнозам Минагрополитики, производство зерновых и зернобобовых в Украине может превысить 70 млн т, из которых урожай пшеницы — около 28,5 млн т, ячменя — 8,3 млн т, кукурузы — 37,1 млн т.

Опрошенные Фокусом эксперты еще более оптимистичны. По уточненным прогнозам ННЦ "Институт аграрной экономики", в 2021 году в Украине соберут 30,9 млн т пшеницы, 10,2 млн т ячменя, 16,2 млн т подсолнечника, 2,7 млн т рапса, 3,3 млн т сои и 37 млн т кукурузы. По оценкам УЗА, урожай зерновых и масличных превысит 100 млн т и станет новым рекордом после 2019–2020 маркетингового года (МГ), когда намолотили 98 млн т.

Европа, Китай, Юго-Восточная Азия и Северная Африка — основные направления экспорта украинского зерна в 2021 году. Условия для экспорта — благоприятные, а значит, выиграют все участники агрорынка

Благодарить за хороший урожай нужно снежную зиму и обильные дожди.

"В прошлом году было очень мало почвенной влаги, а иногда она почти отсутствовала. В этом году обеспеченность почвенной влагой выше, и, несмотря на нынешние высокие температуры, растения имеют возможность принимать влагу из почвы", — рассказывает Фокусу Вадим Скрипник, директор сельскохозяйственного производства "Астарта-Киев".

Мария Колесник подчеркивает, что благодаря погодным условиям Украина в 2021 году оказалась в намного более выгодном положении по сравнению с другими странами. В "ПроАгро Групп" ожидают урожай зерновых свыше 79 млн т.

Впрочем, влияние погодных условий на урожай в 2021 году отнюдь не так однозначно.

"Обильные осадки способствовали росту культур, благодаря чему урожай на юге страны заметно больше по сравнению с прошлым годом, — говорит Николай Пугачев, академик НААН, замдиректора ННЦ "Институт аграрной экономики". — Однако обильные дожди в июле — начале августа создают проблемы для сбора зерновых, а влажная погода способствует распространению паразитов, ухудшающих качество зерна". Из-за осадков аграриям приходится уделять больше внимания исследованию качества и безопасности урожая, а также обрабатывать его от карантинных организмов при формировании экспортных партий.

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Некоторые хозяйства пострадали от стихийных бедствий — ураганов, градов, ливней.

"Экстремальные погодные условия, будь то резкое понижение температуры зимой или ее повышение летом, становятся все более выраженными и продолжительными. Мы видим, как климатические массы словно замирают и аномальная ситуация задерживается на несколько дней, существенно повреждая посевы", — констатирует Мария Колесник.

Финансовый вопрос: что осложняет жизнь аграриям

Будни украинских аграриев омрачают не только превратности погоды, к которым они давно привыкли. Вадим Скрипник отмечает, что в этом году подорожали горючее, удобрения и газ, а это влияет на себестоимость продукции. Орест Матвийчук, старший юрист банковской и финансовой практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, в числе основных проблем агропроизводителей называет затрудненный доступ к дешевому кредитному ресурсу, отсутствие возможности страховать риски, связанные с неурожаем, сложности с удержанием кадров.

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В то же время Мария Колесник для решения проблем с финансированием рекомендует аграриям минимум 30% урожая продавать с помощью форвардных контрактов (то есть на поставку будущего урожая). Такие сделки, по ее словам, трейдеры заключают с конца марта с хорошо зарекомендовавшими себя производителями вне зависимости от размера хозяйства.

Список сложных вопросов для агросферы климатом и финансированием не исчерпывается.

"Как и другому бизнесу, сельхозпроизводителям осложняют жизнь законодательная турбулентность, непоследовательность государственной политики в агросекторе и сфере налогообложения, а также давление на бизнес со стороны фискальных и контролирующих органов", — объясняет Горбачев.

По словам управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько, подразделения ГНС часто блокируют налоговые накладные сельхозпроизводителей, которые из-за этого получают вместо полной оплаты за товар сумму за вычетом НДС, а экспортеры не могут рассчитывать на возмещение НДС из бюджета. Собеседник Фокуса утверждает, что налоговики начали проверять у аграриев лицензии на хранение топлива, а в случае ее отсутствия штрафуют на 500 тыс. грн.

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С другой стороны, государство все же думает о сельском хозяйстве. Так, в госбюджете-2021 на поддержку аграриев выделено 4,5 млрд грн, в том числе на развитие животноводства и переработку сельхозпродукции 1,15 млрд грн, фермерским хозяйствам — 175 млн грн, на частичную компенсацию стоимости отечественной техники — 1 млрд грн, на удешевление кредитов — 1,2 млрд грн и пр. Госпрограмма "Доступные кредиты 5–7–9%" у сельхозпроизводителей также востребована. В рамках этой инициативы аграриям выдали более 25 млрд грн, а по госпрограмме "Частичная компенсация процентной ставки кредитов" — 1,2 млрд грн.

Хлебный экспорт: украинская пшеница на мировых рынках

Урожай 2021 года с лихвой покрывает потребности внутреннего потребления зерновых на уровне 20,1 млн т. Поэтому в Минагрополитики потенциал экспорта при условии формирования оптимальных переходных запасов объемом 4,5 млн т оценивают в 56–56,5 млн т. В УЗА прогнозируют рост объема экспорта до 65–70 млн т, что на 15–20 млн т больше, чем в прошлом сезоне.

Конъюнктура на мировых рынках благоприятна для украинской пшеницы.

"Если два года назад продовольственная пшеница к августу стоила $170–180/т, то в аналогичный период 2021 года ее цена достигла $250, что на 40% дороже", — говорит Горбачев. В Минагрополитики отмечают, что со 2 августа 2021 года цены на пшеницу на мировых биржах стремительно растут. В частности, цена черноморской пшеницы на очередном тендере в Египте выросла на $14 и превысила $260/т. А на бирже в Чикаго августовские фьючерсы на черноморскую пшеницу 4 августа подорожали до $271/т, декабрьские — до $288,25/т, прибавив $35 и $43 соответственно.

[ + – ] Урожай 2021 - инфографика Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Предпосылок для резкого и существенного снижения стоимости пшеницы эксперты не видят, поскольку в Австралии, Южной и Северной Америке урожай серьезно пострадал из-за неблагоприятных погодных условий.

"Российские аналитики также заговорили о существенном несоответствии урожая ожиданиям. Во-первых, Росстат переоценил площадь посевов озимой пшеницы и теперь скорректировал показатели в сторону понижения. Во-вторых, ситуацию обострила засуха", — продолжает Мария Колесник. То есть Россия не завалит мировой рынок дешевым зерном.

Для других культур ситуация не менее благоприятна. Николай Пугачев подчеркивает, что по всем ключевым позициям сельхозкультур украинского экспорта (пшеница, ячмень, кукуруза, соя и рапс) цена растет. По его словам, в первом полугодии 2021 года средняя экспортная стоимость украинской пшеницы составила $255/т (в 2020-м — $202/т), ячменя — $228/т ($169/т), кукурузы — $238/т ($169/т), сои — $558/т ($351/т), рапса — $464/т ($393/т).

Направления экспорта в 2021 году не поменяются. По информации УЗА, в прошлом сезоне больше всего украинского зерна — 15 млн тонн преимущественно кукурузы и ячменя — экспортировали в Китай. Скорее всего, главным покупателем КНР останется и в этом сезоне. Впрочем, по словам Марии Колесник, работать с Китаем сложно из-за местной специфики. Например, в КНР могут законтрактовать зерно по высоким ценам, а затем, увидев возможность купить дешевле, пересмотреть свои обязательства.

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"Украина традиционно поставляет в Европу 35–40% сельскохозяйственного экспорта, в Китай и Юго-Восточную Азию — 30–35%, в страны Северной Африки — 30–35%, — комментирует Николай Горбачев. — Однако в связи с ростом населения, изменением его кулинарных предпочтений и повышением платежеспособности в Азии спрос на украинское зерно продолжит расти. Также будет развиваться экспорт в Пакистан, который украинские экспортеры открыли для себя в прошлом сезоне".

Рост цен на мировых рынках и расширение объемов поставок за рубеж позволит агропроизводителям и трейдерам нарастить доходы. Соответственно, дополнительные валютные поступления от экспорта поддержат стабильность гривны и сгладят традиционное усиление давления на ее курс в холодный период года. С другой стороны, внутренние цены на продовольствие в Украине будут ориентироваться на экспортные. Поэтому подорожания продуктов не избежать.