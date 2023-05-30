Дроны для ВСУ: как и когда в Украине вырастут объемы производства собственных БПЛА

В ходе полномасштабной войны дроны, в том числе украинского производства, доказали свою высокую эффективность на фоне сравнительно невысокой стоимости. Благодаря новым законам их производство будет стоить еще дешевле. Какие льготы скоро получат производители БПЛА и почему это принципиально?

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В понедельник 29 мая 2023 года парламент принял два законопроекта о поддержке производства дронов в Украине №9275 и №9276.

Как отметил в своем телеграмм-канале инициатор представления одного из этих документов народный депутат Ярослав Железняк, закопроекты предусматривают освобождение на время военного положения от НДС и пошлины составляющих БПЛА — материалов, узлов, агрегатов оборудования и комплектующих, ввозимых предприятиями для собственной производственной деятельности.

В своем новом обзоре "Армия дронов. Сможет ли Украина в скором времени создать собственное производство беспилотников" Фокус детально анализирует механизм освобождения комплектующих для дронов от НДС и пошлины и последствия этого нововведения.

Профильные эксперты и юристы, к которым обратился Фокус, в целом оценили эту инициативу положительно, но с некоторыми замечаниями и оговорками.

По мнению Кирилла Новикова, авиаэксперта, директора благотворительного фонда "Помощь Львовскому оборонному кластеру", реальными плюсами инициативы выступает то, что отечественные производители смогут экономить от 7% до 15% в конечной стоимости продукта при производстве БПЛА. То есть речь идет о заметном удешевлении себестоимости изготовления такой продукции.

Беспилотник Punisher – разработка украинской компании UA Dynamics Фото: UA Dynamics

"Законопроекты создают предпосылку для мощной поддержки беспилотной индустрии, но несут риски в текущей редакции, что стартапы в сфере милитари не смогут воспользоваться льготами. Тем не менее, документ однозначно имеет больше преимуществ, чем потенциальных недостатков, которые хотелось бы откорректировать", — отметил Валерий Яковенко, соучредитель DroneUA, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники.

Прежде всего, собеседник Фокуса имел в виду предусмотренную в новом законодательстве необходимость дополнительной ежеквартальной отчетности, которую будет легко выполнить крупным производителям и слишком сложно командам, состоящим из 5-10 инженеров.

Мария Терещенко, юрист ЮФ "Анте" в комментарии Фокусу уточняет, что импортер должен своевременно подавать таможне квартальную отчетность в произвольной форме о целевом использовании и остатках товаров, ввозимых по льготным ставкам.

Как объясняет Мария Терещенко, несвоевременная подача или неподача этого отчета приведет к отказу в дальнейшем таможенном оформлении товаров с применением льготы и будет считаться основанием для проведения документальной внеплановой выездной проверки. Собеседница Фокуса уточняет, что в случае если таможенники или налоговики в ходе проверки признают использование товаров, ввезенных по льготным нецелевым ставкам, импортеру придется уплатить НДС, ввозную пошлину и доначисленную пеню.

БПЛА UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет", который согласно предположениям российских СМИ атаковал Москву 30 мая Фото: Twitter

"Это не первый пример в истории отечественной промышленности, когда государство не предлагает прямых инвестиций или гарантий [ограничиваясь лишь налоговыми льготами]. Но идет война, а потому налоговые льготы для любого бизнеса — веская причина становиться сильнее и устойчивее к ситуации в стране. А предохранителем [от злоупотреблений] является временность данных льгот", — продолжает Кирилл Новиков.

Под злоупотреблениями собеседник Фокуса подразумевает продвижение под оберткой отечественного производства крупноузловой сборки в Украине полных копий китайских дронов, в то время как украинские разработчики могут оказаться в менее выгодном положении.

Украинский дрон Shark от компании Ukrspecsystems Фото: Скриншот

Кирилл Новиков уверен, что в перспективе Украина может стать высокотехнологичным игроком в области БПЛА, что уже доказали наши успехи на фронте. В пример можно привести следующие украинские разработки:

Также Фокус рассказывал, какие украинские дроны могли атаковать Москву 30 мая 2023 года.