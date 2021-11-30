Не цукрова країна. Чому цукор за рік подорожчав удвічі і що буде з цінами далі

Фокус розбирався, чому цукру в Україні виробляють дедалі менше, а ціни на цукор перевищують світові.

За даними асоціації "Укрцукор", українці щомісяця з'їдають у середньому близько 80 тис. т цукру. Це майже 1 млн т на рік. При цьому вітчизняні підприємства у 2020 році виробили 1,1 млн т цукру. Виходить, місцеві виробники можуть покрити внутрішнє споживання. А отже, ціни на цукор мають бути стабільними та доступними.

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Але все відбувається з точністю до навпаки. За словами Ігоря Вернера, голови Державної служби статистики, з вересня 2020 року до вересня 2021 року середні ціни на цукор зросли майже вдвічі — до 28,7 грн/кг. У листопаді 2021 року найбільші роздрібні мережі продавали цукор за 25–38 грн/кг. І це не межа. Виробники погрожують, що мінімальна ціна на продукт вже найближчими місяцями дістанеться до 31–32 грн/кг, а на початку 2022-го досягне 35 грн/кг.

Колишні нагороди. Україна в минулому — "цукорниця Радянського Союзу"

Україна довгий час була великим виробником цукру у світі. За часів СРСР країну називали "цукорницею Радянського Союзу". Але за останні десять років галузь здала позиції. Якщо раніше вітчизняні цукрові заводи щорічно виробляли понад 2 млн т продукції, а до здобуття незалежності — понад 5 млн т, то зараз виробництво цукру скоротилося вдвічі. При цьому Інститут аграрної економіки стверджує, що Україна, як і раніше, у першій десятці країн за обсягом вирощування цукрових буряків та виробництва цукру.

У 2019-2020 роках експорт цукру сильно впав. Тому на Україну у 2020 році припало лише 0,2% світового експорту. економіст ЦЕС Дмитро Горюнов

Причин, через які цукрова галузь втрачає показники, кілька. По-перше, це пов'язано зі зменшенням кількості виробників, у 2013 році їх було 102, у 2021-му залишилося 52. Причому йдеться про зареєстровані підприємства. Реально робочих цукрових заводів ще менше. Найбільші підприємства — це група "Астарта", компанії "Радехівський цукор", "Агропродінвест", "Світанок" та ін. По-друге, істотно скоротилися угіддя під цукрові буряки. У 1990 році їх сіяли на 1,6 млн га, у 2020-му — на 200 тис. га, а у 2021-му — на 228 тис. га.

"Цукрова галузь останніми роками демонструвала негативну рентабельність. Посівні площі скорочувалися, цукрові заводи закривалися, бізнес перебував у стагнації. А у 2021 році країна вперше за довгий час зіткнулася з питанням імпорту цукру", — каже Олександр Коротинський, директор "Науково-практичного центру цукробурякового виробництва".

Складні часи. Чому впало виробництво цукру

Минулий рік для виробників цукру з усіх боків видався невдалим. Головною проблемою стали несприятливі погодні умови. Спочатку тепла та посушлива зима, потім затяжна, холодна весна із заморозками та дощове літо, а цукрові буряки не люблять надлишку вологи. У результаті її врожайність впала на 7,8%, а обсяги виробництва цукру — на 22,3%.

Крім того, через пандемію коронавірусу на 2,36% скоротилося споживання цукру у світі. Україну це теж торкнулося, бо наша країна не лише виробник, а й експортер цукру.

"Виходячи з даних Української асоціації бізнесу та торгівлі (UBTA), за підсумками 2020 року Україна посідала лише 35-е місце серед світових експортерів білого цукру, реалізувавши продукції всього на $59 млн. Для порівняння, лідери цієї індустрії продають цукор на мільярди доларів на рік "Трійка найбільших експортерів, яка контролює 65% світового експорту цукру, — це Бразилія, Індія та Таїланд", — коментує Микола Лесик, економіст Ukraine Economic Outlook.

[ + – ] ЦІНИ РОСТУТЬ. У 2021 році ціна кілограма цукру досягла 25 грн і навіть більше. У 2022, ймовірно, ціна підросте до 30-35 грн. Фото: УНІАН

Як пояснює Дмитро Горюнов, економіст Центру економічної стратегії, у 2016–2018 роках, коли умови були кращими, на зовнішні ринки Україна відправляла близько чверті цукру, що виробляється: "Але у 2019–2020 роках експорт сильно впав [у понад 2,5 рази]. Тому на Україну у 2020-му припало лише 0,2% світового експорту".

Вирішили зловжити. Чому українські виробники цукру підняли ціни майже вдвічі

Зростання цін на цукор торкнулося не лише України, а й інших країн. Котирування ф'ючерсу №11 на цукор у США (один із ключових орієнтирів на глобальному цукровому ринку) з листопада 2020 року до листопада 2021-го зросли на понад 30% — до $20 за 100 фунтів (близько 45 кг). Найдорожче цукор у світі коштував лише у 2010–2011 роках.

Загальна інфляція в країні та зростання зарплат зіграли не на користь цукрової галузі. Але найгірше — зростання цін на газ, через що виробляти цукор виявилося надто невигідно

Щоправда, українські виробники підняли ціни майже вдвічі. Тобто, попри те, що Україна практично повністю забезпечує себе цукром, темпи зростання цін у нас значно випереджають світові. Ситуація з цінами стала приводом для розслідування Антимонопольного комітету України. У квітні цього року АМКУ розпочав розслідування проти групи компаній "Астарта" та компанії "Радехівський цукор" за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку білого цукру. Ринкова частка цих двох виробників перевищує 40% і АМКУ вважає, що їхні узгоджені дії могли призвести до необґрунтованого зростання цін на цукор.

Крім цього, на початку листопада голова АМКУ Ольга Піщанська заявила, що до розслідування можуть долучити ще одного виробника: "Ми виявили ще одне підприємство. Наразі досліджуємо його дії. У разі виявлення додаткових обставин воно буде додано як відповідач у цій справі".

Газ усьому виною. Ціни на цукор зростають через ціни на енергоносії?

Експерти говорять про те, що зростання вартості цукру в Україні пов'язане з кількома об'єктивними чинниками. Насамперед це стрімкий зліт цін на енергоносії, зокрема на газ. Якщо у 2020 році ціна на це паливо для виробників становила 7–8 грн за 1 куб. м, то восени 2021 року підскочила до 28 грн за 1 куб. м.

[ + – ] Збір врожаю цукрових буряків Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Саме газ найсильніше впливає на собівартість виробництва цукру, оскільки його частка у витратах цукрових заводів сягає 70%.

"Для очищення бурякового соку від домішок використовується негашене вапно. Його роблять прямо на заводі, розігріваючи вапняк до високої температури в газовій печі. Тому виробники цукру споживають величезну кількість газу", — розповідає Дмитро Горюнов, економіст Центру економічної стратегії.

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На додаток до вартості газу в країні вдвічі зросли тарифи на електроенергію для промислових споживачів, збільшилася середня заробітна плата, подорожчало автомобільне паливо.

"Для цукрових заводів собівартість лише двох основних складових — газу та цукрових буряків — перевищує 15 грн [у кожному 1 кг цукру]. А ще є виробничий процес, податки, заробітна плата, відсотки за кредитами та логістичні витрати", — коментує Олександр Коротинський.

З цих причин бізнес для багатьох виробників стає нерентабельним. Вони намагаються перекрити збитки за рахунок підвищення ціни. Деякі підприємства взагалі відмовляються працювати. За словами генерального директора асоціації "Харківцукор" Юрія Ільченка, у 2021 році замість 34 заводів виробництво запустили лише 28.

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Наступний рік перемог на цукровому ринку не принесе. Світові ціни на продукт залишаються високими, але те саме стосується і його собівартості. Отже, падіння роздрібних цін не буде. Хоча заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький на початку листопада заявив, що врожай цукрових буряків у 2021 році та обсяг виробництва цукру будуть значно вищими порівняно з 2020 роком, а отже, підстав для подальшого зростання цін немає.

Україна поступово перетворюється на імпортера цукру — заводи закриваються, цукрова справа визнається власниками цього бізнесу збитковою та невигідною

Проте оптимізм заступника міністра поділяють не всі.

"Основна фаза виробництва цукру припадає на останні три місяці року, а у 2021-му це якраз той період, коли середні ціни на газ тримаються на рівні близько $1 тис./тис. куб. м. Отже, підстав для падіння цін аж до наступного врожаю просто немає", — пояснює Микола Лесик.

Крім того, Україна імпортує цукор. Нехай не дуже багато, близько 10% внутрішнього споживання, але це все одно впливає на ціноутворення.

"Оскільки Україна є імпортером цукру у 2021 році, світові ціни є для нас орієнтиром", — уточнює Андрій Передерій, аналітик інвесткомпанії Concorde Capital.

Ще один фактор, який варто враховувати, — скорочення споживання бурякового цукру та збільшення у світі попиту на тростинний. Це відбувається тому, що виробництво цукру з тростини значно дешевше, ніж з буряка. Для українських заводів це означає втрати частини ринків збуту. Така тенденція може призвести до того, що частина підприємств закриється, а ті, що залишаться, триматимуть високі ціни. За підрахунками директора "Науково-практичного центру цукробурякового виробництва" Олександра Коротинського, у 2022 році ціна цукру при відвантаженні із заводу з урахуванням ПДВ становитиме 25–28 грн/кг. Декілька виробників заявили, що продавати цукор дешевше ніж 28–30 грн/кг для них нерентабельно.

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Інше питання, як це все вплине на споживачів. Цукор, за даними Держстату, займає лише 0,75% споживчого кошика. І, як вважають експерти, підвищення цін торкнеться переважно незаможного населення. Щодо кондитерських виробів, там частка цукру не настільки висока, як може здаватися. Тому солодке якщо і дорожчатиме, то швидше не через цукор, а в результаті загальної тенденції зростання цін на продукти харчування.

Їсти? Дорого! Зростання цін на продукти харчування — світовий тренд

У світі дорожчає не лише цукор, а й усі інші продукти харчування. Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй щомісяця аналізує зміну цін на ключові види продовольства та складає свій індекс. З жовтня 2020 по жовтень 2021 Індекс цін ФАО* зріс на понад 31%. Зокрема індекс на зернові культури збільшився на 22,4%, на олії – на 73%, на м'ясо – на 22%, на молоко – на 15,5%, на цукор – на 40%.

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Підсумовуючи, варто зазначити, зростання цін пов'язані з високим світовим попитом на харчову продукцію, подорожчанням виробництва та порушенням ланцюжків постачань, що тягне зростання вартості вантажоперевезень. Тож обнадійливого прогнозу, що у 2022 році продукти харчування почнуть дешевшати, ніхто не дає. Пандемія коронавірусу так і не переможена, а собівартість сільгоспвиробництва залишається високою також через енергоносії та витрати на робочу силу.

*ФАО — Продовольча та сільськогосподарська організація; Індекс цін ФАО дозволяє щомісяця відстежувати коливання світових цін на найбільш ходові продовольчі товари.