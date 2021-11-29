Украина вдвое нарастила импорт электроэнергии из Беларуси (фото)

Наращивание объемов импорта электроэнергии из Беларуси происходит на фоне незначительного общего снижения потребления за последние семь дней ноября.

Украина с 29 ноября увеличила импорт электроэнергии из Беларуси до 900 мВт-ч, что почти вдвое больше по сравнению с прошлой неделей. Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

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Мощность на импорт электроэнергии из Беларуси 29 ноября получила "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко.

[ + – ] Скриншот из сайта "Укрэнерго"

Причем наращивание импорта белорусской электроэнергии происходит на фоне незначительного общего снижения потребления за последние 7 дней ноября. Так, по оперативным данным "Укрэнерго", среднесуточное потребление в стране снизилось на 0,6% и составило 472,3 млн кВт-ч., а общее количество потребления в период с 22 по 28 ноября составило 3,25 млрд кВт-ч, что на 0,2% ниже, чем на предыдущей неделе.

[ + – ] График потребления электроэнергии с 15 по 28 ноября 2021

В то же время сообщается, что за последнюю неделю объем производства электроэнергии на украинских ТЭС увеличился на 8,4% и составил 773,6 млн кВт-ч. Причиной этому стало уменьшения производства на ГЭС (на 16,5%) и на атомных электростанциях (на 2,5%), в частности на Ровенской АЭС. Как сообщается, 27 ноября 2021 в соответствии с принятой заявкой выведен в резерв турбогенератор ТГ-2 энергоблока №1 РАЭС для продления топливной кампании блока в зимний период.

Что касается экспорта электроэнергии, то его объем за период 22-28 ноября составил 49,7 млн кВт-ч, что почти на 60% выше чем в начале месяце. По состоянию на 29 ноября Украина экспортирует в Венгрию 151 мВт-ч, а в Румынию 74 мВт-ч..

Напмоним, что Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины, после того как белорусская сторона прекратила поставки с 18 ноября. По словам министра энергетики Роман Галущенко, Украина не рассчитывает на стабильные поставки электроэнергии из соседней республики.

Со своей стороны, Министерство энергетики Беларуси прекратила поставки электроэнергии в соответствии с установленным порядком взаимодействия по текущим контрактам.