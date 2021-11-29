Украина вдвое нарастила импорт электроэнергии из Беларуси (фото)
Наращивание объемов импорта электроэнергии из Беларуси происходит на фоне незначительного общего снижения потребления за последние семь дней ноября.
Украина с 29 ноября увеличила импорт электроэнергии из Беларуси до 900 мВт-ч, что почти вдвое больше по сравнению с прошлой неделей. Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".
Мощность на импорт электроэнергии из Беларуси 29 ноября получила "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко.
Причем наращивание импорта белорусской электроэнергии происходит на фоне незначительного общего снижения потребления за последние 7 дней ноября. Так, по оперативным данным "Укрэнерго", среднесуточное потребление в стране снизилось на 0,6% и составило 472,3 млн кВт-ч., а общее количество потребления в период с 22 по 28 ноября составило 3,25 млрд кВт-ч, что на 0,2% ниже, чем на предыдущей неделе.
В то же время сообщается, что за последнюю неделю объем производства электроэнергии на украинских ТЭС увеличился на 8,4% и составил 773,6 млн кВт-ч. Причиной этому стало уменьшения производства на ГЭС (на 16,5%) и на атомных электростанциях (на 2,5%), в частности на Ровенской АЭС. Как сообщается, 27 ноября 2021 в соответствии с принятой заявкой выведен в резерв турбогенератор ТГ-2 энергоблока №1 РАЭС для продления топливной кампании блока в зимний период.
Что касается экспорта электроэнергии, то его объем за период 22-28 ноября составил 49,7 млн кВт-ч, что почти на 60% выше чем в начале месяце. По состоянию на 29 ноября Украина экспортирует в Венгрию 151 мВт-ч, а в Румынию 74 мВт-ч..
Напмоним, что Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии на территорию Украины, после того как белорусская сторона прекратила поставки с 18 ноября. По словам министра энергетики Роман Галущенко, Украина не рассчитывает на стабильные поставки электроэнергии из соседней республики.
Со своей стороны, Министерство энергетики Беларуси прекратила поставки электроэнергии в соответствии с установленным порядком взаимодействия по текущим контрактам.