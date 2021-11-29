Україна вдвічі наростила імпорт електроенергії з Білорусі (фото)

Збільшення обсягів імпорту електроенергії з Білорусі відбувається на фоні незначного загального зниження споживання за останні сім днів листопада.

Україна з 29 листопада збільшила імпорт електроенергії з Білорусі до 900 мВт-год, що майже вдвічі більше порівняно з минулим тижнем. Про це свідчать дані НЕК "Укренерго".

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Потужність на імпорт електроенергії з Білорусі 29 листопада отримала "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДПЕК Віталія Бутенка.

[ + – ] Скріншот із сайту "Укренерго"

Нарощування імпорту білоруської електроенергії відбувається на фоні незначного загального зниження споживання за останні 7 днів листопада. Так, за оперативними даними "Укренерго", середньодобове споживання в країні знизилося на 0,6% і становило 472,3 млн кВт-год, а загальна кількість споживання в період з 22 по 28 листопада становила 3,25 млрд кВт-год, що на 0,2% нижче, ніж попереднього тижня.

[ + – ] Графік споживання електроенергії з 15 по 28 листопада 2021 року

Водночас, повідомляється, що за останній тиждень обсяг виробництва електроенергії на українських ТЕС збільшився на 8,4% і становив 773,6 млн кВт-год. Причиною цього стало зменшення виробництва на ГЕС (на 16,5%) та на атомних електростанціях (на 2,5%), зокрема на Рівненській АЕС. Як повідомляється, 27 листопада 2021 року відповідно до прийнятої заявки виведено в резерв турбогенератор ТГ-2 енергоблоку №1 РАЕС для продовження паливної кампанії блоку в зимовий період.

Щодо експорту електроенергії, то його обсяг за період 22-28 листопада становив 49,7 млн кВт-год, що майже на 60% вище, ніж на початку місяця. Станом на 29 листопада Україна експортує до Угорщини 151 мВт-год, а до Румунії 74 мВт-год.

Нагадаємо, що Білорусь з 21 листопада відновила постачання електроенергії на територію України, після того як білоруська сторона припинила постачання з 18 листопада. За словами міністра енергетики Романа Галущенка, Україна не розраховує на стабільні постачання електроенергії із сусідньої республіки.

Зі свого боку, Міністерство енергетики Білорусі припинило постачання електроенергії відповідно до встановленого порядку взаємодії за поточними контрактами.