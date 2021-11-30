Илон Маск заявил об угрозе банкротства SpaceX

Существование компании оказалось под вопросом из-за низких темпов производства двигателей Raptor, необходимых для орбитальных полетов ракет Starship.

Американский бизнесмен Илон Маск предупредил, что его компании SpaceX может грозить банкротство, если ей не удастся ускорить производство двигателей Raptor, которые будут использоваться на космических ракетах Starship. Об этом говорится в письме основателя SpaceX сотрудникам, сообщает CNBC.

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"Кризис производства Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году мы не сможем достичь частоты полета Starship хотя бы раз в две недели", — говорится в письме.

Издание напомнило, что Starship это ракета нового поколения, которую SpaceX намерена использовать для доставку людей, грузов на Луну и Марс. Для перехода к орбитальным запускам на один прототип Starship необходимо около 40 двигателей Raptor.

Маск также написал в письме, что планировал взять отпуск на День благодарения, однако, обнаружив, что ситуация с двигателями критическая, принял решение лично работать на производственной линии Raptor c вечера пятницы, 26 ноября, до понедельника.

"Нам нужны руки, чтобы оправиться от этой катастрофы", — заявил бизнесмен.

По данным журналистов, предприниматель неоднократно описывал производство двигателей как самую сложный этап создания ракеты Starship. 17 ноября Маск говорил, что SpaceX "надеется запустить" прототип космического аппарата на орбиту в январе или феврале 2022 года.

Напомним, ранее в ноябре Илон Маск установил рекорд, потеряв всего за два дня 50 миллиардов долларов. Состояние бизнесмена уменьшилось из-за падения стоимости акций его другой компании — Tesla.

А в конце октября предприниматель был признан самым богатым человеком в истории рейтинга Forbes.