Ілон Маск заявив про загрозу банкрутства SpaceX

Існування компанії опинилося під питанням через низькі темпи виробництва двигунів Raptor, необхідні для орбітальних польотів ракет Starship.

Американський бізнесмен Ілон Маск попередив, що його компанії SpaceX може загрожувати банкрутство, якщо їй не вдасться прискорити виробництво двигунів Raptor, які будуть використовуватись на космічних ракетах Starship. Про це йдеться у листі засновника SpaceX співробітникам, повідомляє CNBC.

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"Криза виробництва Raptor набагато гірша, ніж здавалося кілька тижнів тому. Ми зіткнемося з реальним ризиком банкрутства, якщо наступного року ми не зможемо досягти частоти польоту Starship хоча б раз на два тижні", — йдеться у листі.

Видання нагадало, що Starship це ракета нового покоління, яку SpaceX має намір використовувати для доставки людей, вантажів на Місяць і Марс. Для переходу до орбітальних запусків на один прототип Starship потрібно приблизно 40 двигунів Raptor.

Маск також написав у листі, що планував взяти відпустку на День подяки, однак, дізнавшись, що ситуація з двигунами критична, вирішив особисто працювати на виробничій лінії Raptor із вечора п'ятниці, 26 листопада, до понеділка.

"Нам потрібні руки, щоб оговтатися від цієї катастрофи", — заявив бізнесмен.

За даними журналістів, підприємець неодноразово описував виробництво двигунів як найскладніший етап створення ракети Starship. 17 листопада Маск говорив, що SpaceX "сподівається запустити" прототип космічного апарату на орбіту в січні чи лютому 2022 року.

Нагадаємо, раніше в листопаді Ілон Маск встановив рекорд, втративши всього за два дні 50 мільярдів доларів. Статки бізнесмена зменшилися через падіння вартості акцій іншої компанії — Tesla.

А наприкінці жовтня підприємця було визнано найбагатшою людиною в історії рейтингу Forbes.