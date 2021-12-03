Совершеннолетние дети будут получать до $20 тысяч, — Арахамия об "экономическом паспорте украинца"

Гражданам откроют специальные банковские счета и для учета инфляции выплаты привяжут к минимальным зарплатам.

В случае утверждения "экономического паспорта украинца" граждане по достижению совершеннолетия будут получать от 10 до 20 тысяч долларов. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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По его словам, эту инициативу нардепы разрабатывали в течение нескольких месяцев.

Давид Арахамия заявил, что сейчас продолжаются дискуссии относительно того, каким именно детям на личные счета будут зачислять средства от рентных платежей за использование национальных недр. "Слуга народа" во время предвыборной кампании обещала, что деньги будут получать дети, рожденные с 2019 года, однако механизм законопроекта предполагает, что средства начнут зачислять тем, кто родился после утверждения Верховной Радой этого документа.

Для получения средств, как предупредил Давид Арахамия, детям откроют специальные банковские счета, и для учета инфляции власти сделали привязку к минимальным зарплатам.

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что государство может использовать эти средства на счетах в банках в качестве облигаций внутреннего займа, чтобы иметь доходность, пока деньги накапливаются.

"Мы прогнозируем, что каждый ребенок (после совершеннолетия — ред.), как минимум, получит $10-12 тысяч. Если будет благоприятная ситуация — это может быть до $15-20 тысяч", — резюмировал Давид Арахамия в эфире телеканала.

[ + – ] Давид Арахамия назвал размер выплат детям по "экономическому паспорту украинца"

Ранее Владимир Зеленский в ходе послания Верховной Раде анонсировал законопроект об экономическом паспорте украинца. По словам президента, с помощью документа на счетах несовершеннолетних граждан будут накапливаться средства, полученные за использование государственных недр.

Позже в "Слуге народа" разъяснили, как будет работать экономический паспорт украинца и кто сможет претендовать на выплаты от государства.