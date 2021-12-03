Повнолітні діти отримуватимуть до $20 тисяч, — Арахамія про "економічний паспорт українця"

Громадянам відкриють спеціальні банківські рахунки і для обліку інфляції виплати прив'яжуть до мінімальних зарплат.

У разі затвердження "економічного паспорта українця" громадяни після досягнення повноліття отримуватимуть від 10 до 20 тисяч доларів. Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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За його словами, цю ініціативу нардепи розробляли протягом кількох місяців.

Давид Арахамія заявив, що зараз точаться дискусії щодо того, яким саме дітям на особисті рахунки зараховуватимуть кошти від рентних платежів за використання національних надр. "Слуга народу" під час передвиборчої кампанії обіцяла, що гроші отримуватимуть діти, народжені з 2019 року, проте механізм законопроєкту передбачає, що кошти почнуть зараховувати тим, хто народився після затвердження Верховною Радою цього документа.

Для отримання коштів, як попередив Давид Арахамія, дітям відкриють спеціальні банківські рахунки, і для обліку інфляції влада зробила прив'язку до мінімальних зарплат.

Глава фракції "Слуга народу" заявив, що держава може використати ці кошти на рахунках у банках як облігації внутрішньої позики, щоб мати прибутковість, поки гроші накопичуються.

"Ми прогнозуємо, що кожна дитина (після повноліття — ред.) як мінімум отримає $10-12 тисяч. Якщо буде сприятлива ситуація — це може бути до $15-20 тисяч", — резюмував Давид Арахамія в ефірі телеканалу.

[ + – ] Давид Арахамія назвав розмір виплат дітям за "економічним паспортом українця"

Раніше Володимир Зеленський у процесі послання до Верховної Ради анонсував законопроєкт про економічний паспорт українця. За словами президента, за допомогою документа на рахунках неповнолітніх громадян накопичуватимуться кошти, отримані за використання державних надр.

Пізніше в "Слузі народу" роз'яснили, як працюватиме економічний паспорт українця та хто зможе претендувати на виплати від держави.