$10 тис. до 18 років. У "Слузі народу" пояснили, як працюватиме "економічний паспорт"

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев розповів Фокусу, хто зможе розраховувати на відсоток від використання українських надр і на що можна буде витратити ці гроші.

Текст законопроєкту про економічний паспорт українця, який буде внесений на розгляд Верховної Ради до 10 грудня, передбачає, що після досягнення 18 років громадяни зможуть накопичити на своїх персональних рахунках майже 10 тисяч доларів (приблизно 272 тисячі гривень за нинішнім курсом). Про це у коментарі Фокусу повідомив голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики, народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

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За словами політика, законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь. Цей рахунок щомісяця поповнюватиметься на відповідну суму від ренти на корисні копалини, які видобуваються на території країни. При цьому Гетманцев припускає, що поповнення відбуватимуться за рахунок приватизації державних об'єктів, а також надходжень з імпортного ПДВ.

"Так кожна сім'я, яка має дитину, отримає дохід від українських надр. Ця сума накопичуватиметься і дитина після досягнення певного віку зможе використати цю суму на освіту, купівлю житла або інші цілі", — сказав нардеп.

Гетманцев уточнив, що "після досягнення повноліття українець повинен мати на своєму рахунку приблизно 10 тисяч доларів" у гривнях. Якщо за підсумком сума надходжень становитиме менше, ніж буде прописано у законопроєкті, різницю компенсує держава.

Нардеп не заперечує, що власниками таких економічних паспортів стануть діти, народжені з 2019 року.

Нагадаємо, під час послання до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня він внесе до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця. За словами глави держави, ініціатива дозволить українським олігархам "стати інвесторами у майбутнє наших дітей".

Схожий законопроєкт до Верховної Ради вже вносив представник пропрезидентської фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк. Однак у його версії цієї ініціативи пропонувалося відраховувати відсоток від ренти надр лише дітям, які народилися з 1 січня 2021 року.

Про що ще сьогодні говорив у парламенті президент — читайте у матеріалі Фокусу.