$10 тыс. до 18 лет. В "Слуге народа" объяснили, как будет работать "экономический паспорт"

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев рассказал Фокусу, кто сможет рассчитывать на процент от использования украинских недр и на что можно будет потратить эти деньги.

Текст законопроекта об экономическом паспорте украинца, который будет внесен на рассмотрение Верховной Рады до 10 декабря, предполагает, что по достижении 18 лет граждане смогут накопить на своих персональных счетах около 10 тысяч долларов (около 272 тысяч гривен по нынешнему курсу). Об этом в комментарии Фокусу сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

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По словам политика, законопроект предусматривает, что каждый ребенок, который рождается в Украине, получит специальный счет в Фонде будущих поколений. Этот счет будет ежемесячно пополняться на соответствующую сумму от ренты на полезные ископаемые, которые добываются на территории страны. При этом Гетманцев допускает, что пополнения будут происходить и за счет приватизации государственных объектов, а также поступлений с импортного НДС.

"Таким образом каждая семья, у которой есть ребенок, получит доход от украинских недр. Эта сумма будет накапливаться и ребенок по достижении определенного возраста сможет использовать эту сумму на образование, покупку жилья или другие цели", — сказал нардеп.

Гетманцев уточнил, что "по достижении совершеннолетия украинец должен иметь на своем счету приблизительно 10 тысяч долларов" в гривнах. Если по итогу сумма поступлений составит меньше, чем будет прописано в законопроекте, разницу компенсирует государство.

Нардеп не исключает, что обладателями таких экономических паспортов станут дети, рожденные с 2019 года.

Напомним, в ходе послания Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до 10 декабря он внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. По словам главы государства, инициатива позволит украинским олигархам "стать инвесторами в будущее наших детей".

Похожий законопроект в Верховную Раду уже вносил представитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк. Однако в его версии этой инициативы предлагалось отчислять процент от ренты недр только тем детям, которые родились с 1 января 2021 года.

О чем еще сегодня говорил в парламенте президент — читайте в материале Фокуса.