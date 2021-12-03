$86 тыс. госдолга на американца. США во второй раз в этом году оказались на грани дефолта

"День X" может наступить в течение нескольких недель, так как потолок госдолга был достигнут страной еще в октябре.

Уже в ближайшее время США могут объявить дефолт в случае, если Конгресс в очередной раз не поднимет потолок государственного долга. Об этом со ссылкой на Центр двухпартийной политики (BPC) сообщает агентство Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным аналитиков, "День X" наступит в период с 21 декабря 2021 года по 28 января 2022. В течение этого промежутка времени США могут столкнуться с ситуацией, когда выполнять все свои долговые обязательства будет невозможно.

Перед этим американские конгрессмены приняли решение о продлении финансирования правительства до 18 февраля, избежав таким образом остановки его работы. Тем не менее, вопрос о поднятии потолка государственного долга законодатели пока не рассмотрели. При этом Конгресс может уйти на рождественские каникулы, не решив эту проблему, однако эксперты подчеркнули, что "заигрывать с финансовой катастрофой" не стоит.

Демократы и республиканцы тем временем находятся "на раннем этапе" обсуждения угрозы дефолта и пока не достигли соглашения по этому поводу, пишет агентство.

По состоянию на октябрь, внешний государственный долг США составляет 85,7 тысяч долларов на душу населения.

Напомним, ранее министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен сообщила, что государству может грозить дефолт к 18 октября, если представители Республиканской и Демократической партий не договорятся по поводу очередного поднятия потолка госдолга.

По словам чиновницы, дефолт в США заставит мир отказаться от доллара, как от резервной валюты.

В ответ республиканцы говорили, что не намерены помогать оппонентам повышать лимит, так как это позволит администрации президента Байдена тратить средства на программы, которые они не поддерживают. Эта проблема была решена 13 октября — стороны договорились увеличить потолок госдолга на 480 миллиардов долларов до 28,9 трлн долларов. Однако этот лимит был достигнут Штатами в том же месяце.