$86 тис. держборгу на американця. США вдруге цього року опинилися на межі дефолту

"День X" може наступити протягом кількох тижнів, оскільки стеля держборгу була досягнута країною ще в жовтні.

Вже найближчим часом США можуть оголосити дефолт у разі, якщо Конгрес вкотре не підніме стелю державного боргу. Про це із посиланням на Центр двопартійної політики (BPC) повідомляє агентство Reuters.

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За даними аналітиків, "День X" настане в період із 21 грудня 2021 року по 28 січня 2022 року. Протягом цього проміжку часу США можуть зіткнутися з ситуацією, коли виконувати всі свої боргові зобов'язання буде неможливо.

Перед цим американські конгресмени ухвалили рішення про продовження фінансування уряду до 18 лютого, уникнувши таким чином зупинення його роботи. Проте питання про підвищення межі державного боргу законодавці поки не розглянули. При цьому Конгрес може піти на різдвяні канікули, не вирішивши цієї проблеми, проте експерти підкреслили, що "загравати з фінансовою катастрофою" не варто.

Демократи та республіканці тим часом перебувають "на ранньому етапі" обговорення загрози дефолту та поки що не досягли угоди з цього приводу, пише агентство.

Станом на жовтень зовнішній державний борг США становить 85,7 тисяч доларів на душу населення.

Нагадаємо, раніше міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен повідомила, що державі може загрожувати дефолт до 18 жовтня, якщо представники Республіканської та Демократичної партій не домовляться щодо чергового підняття стелі держборгу.

За словами чиновниці, дефолт у США змусить світ відмовитися від долара як від резервної валюти.

У відповідь республіканці казали, що не мають наміру допомагати опонентам підвищувати ліміт, оскільки це дозволить адміністрації президента Байдена витрачати кошти на програми, які вони не підтримують. Цю проблему було вирішено 13 жовтня — сторони домовилися збільшити межу держборгу на 480 мільярдів доларів до 28,9 трлн доларів. Однак цього ліміту було досягнуто Штатами того ж місяця.