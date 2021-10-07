Загроза дефолту в США: в Сенаті домовилися підняти стелю держборгу

Ліміт можуть підвищити на 480 мільярдів доларів. Передбачається, що цієї суми вистачить для покриття витрат держави до 3 грудня цього року.

Демократи досягли угоди з республіканцями в Сенаті Конгресу США з приводу збільшення стелі державного боргу на 480 мільярдів доларів. Про це в четвер, 7 жовтня, повідомляє видання The Hill.

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"Ми досягли угоди про продовження стелі боргу до початку грудня", — сказав Чарльз Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті.

За даними журналістів, сенатори можуть ухвалити відповідне рішення вже в процесі сьогоднішнього засідання. Для цього представники двох політичних сил повинні були погодитися на прискорення розгляду цього процесу, оскільки він міг затягтися на вихідні.

Зі свого боку лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл підтвердив, що сенатори дійшли згоди з цього питання.

"Сенат рухається до ухвалення цього плану (про підвищення стелі держборгу на два місяці — ред.), який я виклав учора ввечері, щоб врятувати американський народ від безпрецедентної кризи", — сказав він.

Згідно з оцінками міністерства фінансів, підвищення стелі держборгу на 480 мільярдів доларів дозволить покривати витрати держави до 3 грудня. Так ліміт держборгу США досягне 28,9 трильйонів доларів.

Після того, як рішення про підвищення стелі держборгу буде ухвалене Сенатом, його повинна буде затвердити і Палата представників Конгресу США. Потім відповідний законопроєкт надішлють на підпис президенту США Джо Байдену.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністриня фінансів США Джанет Єллен повідомила, що країні загрожує дефолт до 18 жовтня, якщо республіканці та демократи не домовляться з приводу чергового підняття стелі держборгу. Зі свого боку республіканці стверджують, що не мають наміру допомагати своїм політичним опонентам підвищувати ліміт державного боргу, оскільки це дозволить адміністрації чинного президента витрачати бюджет на програми, які вони не підтримують.

Уже 4 жовтня Байден у процесі брифінгу заявив, що не може гарантувати, що в країні не настане дефолт за борговими зобов'язаннями.

У середу, 6 жовтня, президент США зібрав у Білому домі представників найбільших корпорацій країни для обговорення ризику дефолту. В адміністрації Байдена вже повідомили, що неможливість держави виконувати свої боргові зобов'язання "поставить під загрозу мільйони робочих місць і втягне країну в рецесію, а також завдасть довгостроковий збиток економічній потужності США, погрожуючи статусу долара, як валюти, на яку спирається весь світ, і (може спричинити) зниження кредитного рейтингу".