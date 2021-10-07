Угроза дефолта в США: в Сенате договорились поднять потолок госдолга

Лимит могут повысить на 480 миллиардов долларов. Предполагается, что этой суммы хватит для покрытия расходов государства до 3 декабря этого года.

Демократы достигли соглашения с республиканцами в Сенате Конгресса США по поводу увеличения потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает издание The Hill.

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"Мы достигли соглашения о продлении потолка долга до начала декабря", — сказал Чарльз Шумер, лидер демократического большинства в Сенате.

По данным журналистов, сенаторы могут утвердить соответствующее решение уже в ходе сегодняшнего заседания. Для этого представители двух политических сил должны были согласиться на ускорение рассмотрения этого процесса, так как он мог затянуться на выходные.

В свою очередь лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл подтвердил, что сенаторы достигли соглашения по этому вопросу.

"Сенат движется к принятию этого плана (о повышении потолка госдолга на два месяца — ред.), который я изложил вчера вечером, чтобы спасти американский народ от беспрецедентного кризиса", — сказал он.

Согласно оценкам министерства финансов, повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов позволит покрывать расходы государства до 3 декабря. Таким образом лимит госдолга США достигнет 28,9 триллиона долларов.

После того, как решение о повышении потолка госдолга будет принято Сенатом, его должна будет утвердить и Палата представителей Конгресса США. Затем соответствующий законопроект направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Напомним, в конце сентября министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что стране грозит дефолт к 18 октября, если республиканцы и демократы не договорятся по поводу очередного поднятия потолка госдолга. В свою очередь республиканцы утверждают, что не намерены помогать своим политическим оппонентам повышать лимит государственного долга, так как это позволят администрации действующего президента тратить бюджет на программы, которые они не поддерживают.

Уже 4 октября Байден в ходе брифинга заявил, что не может гарантировать, что в стране не наступит дефолт по долговым обязательствам.

В среду, 6 октября, президент США собрал в Белом доме представителей крупнейших корпораций страны для обсуждения риска дефолта. В администрации Байдена уже сообщили, что невозможность государства выполнять свои долговые обязательства "поставит под угрозу миллионы рабочих мест и ввергнет страну в рецессию, а также нанесет долговременный ущерб экономической мощи США, угрожая статусу доллара, как валюты, на которую опирается весь мир, и (может повлечь) понижение кредитного рейтинга".