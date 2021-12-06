Украина в понедельник поставила в Польшу больше электричества, чем импортировала из Беларуси

Электростанция, которая принадлежит ДТЭК, в понедельник поставила польскому оператору 945 МВт*ч в рамках договора об аварийной помощи.

Украина экспортировала электроэнергию Польше в качестве аварийной помощи. Об этом информирует пресс-служба "Укрэнерго".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Поставки электроэнергии из Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) осуществлялись в понедельник, 6 декабря.

Как сообщили в "Укрэнерго", польский оператор системы передачи PSE подал запрос на предоставление аварийной помощи.

Общий объем электроэнергии, который был предоставлен Польше с 09:00 до 16:00 по киевскому времени, составил 945 МВт*ч. Экспорт производился в течение семи часов подряд по 135 МВт*ч, а для предоставления аварийной помощи блок №7 Добротворской ТЭС (входит в "ДТЭК Западэнерго" — ред.) был перефиксирован на воздушные линии 220 кВ "Добротворская ТЭС – Замость".

В пресс-службе "Укрэнерго" подчеркнули, что аварийное предоставление электроэнергии не является коммерческим импортом, которым могут заниматься исключительно трейдеры и поставщики с прописанным в контракте соответствующим объемом.

Поставки электроэнергии польскому оператору PSE осуществлялись в рамках договора, который был подписан с "Укрэнерго" еще в сентябре 2019 года.

По состоянию на 20:00, Украина с начала суток через Бурштынский остров экспортирует 412 МВт*ч в Словакию, Румынию и Венгрию, а через основную часть ОЭС идут поставки электроэнергии из Беларуси в общем объеме 900 МВт*ч.

[ + – ] График импорта и экспорта электроэнергии в/из Украины

Отметим, что Украина предоставила аварийную помощь Польше на фоне дефицита угля и энергетического кризиса. Фокус сообщал, что на трех украинских ТЭС топлива осталось на 5-6 дней.

Также Фокус рассказывал, что в конце ноября Украина в два раза нарастила импорт электроэнергии из Беларуси. Увеличение объемов поставок электроэнергии до 900 МВт/ч произошло на фоне незначительного общего снижения потребления за последние 7 дней.