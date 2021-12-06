Україна у понеділок поставила до Польщі більше електрики, ніж імпортувала з Білорусі

Електростанція, що належить ДПЕК, у понеділок поставила польському оператору 945 МВт*год у межах договору про аварійну допомогу.

Україна експортувала електроенергію Польщі як аварійну допомогу. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

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Постачання електроенергії з Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) здійснювалося у понеділок, 6 грудня.

Як повідомили в Укренерго, польський оператор системи передачі PSE подав запит на надання аварійної допомоги.

Загальний обсяг електроенергії, який було надано Польщі з 09:00 до 16:00 за київським часом, становив 945 МВт*год. Експорт проводився протягом семи годин поспіль по 135 МВт*год, а для надання аварійної допомоги блок №7 Добротвірської ТЕС (входить до "ДТЕК Західенерго" — ред.) було перефіксовано на повітряні лінії 220 кВ "Добротвірська ТЕС – Замосць".

У пресслужбі "Укренерго" наголосили, що аварійне надання електроенергії не є комерційним імпортом, яким можуть займатися виключно трейдери та постачальники із прописаним у контракті відповідним обсягом.

Постачання електроенергії польському оператору PSE здійснювалося у межах договору, який був підписаний з "Укренерго" ще у вересні 2019 року.

Станом на 20:00 Україна з початку доби через Бурштинський острів експортує 412 МВт*год до Словаччини, Румунії та Угорщини, а через основну частину ОЕС йде постачання електроенергії з Білорусі загальним обсягом 900 МВт*год.

[ + – ] Графік імпорту та експорту електроенергії в/з України

Зазначимо, що Україна надала аварійну допомогу Польщі на тлі дефіциту вугілля та енергетичної кризи. Фокус повідомляв, що на трьох українських ТЕС палива залишилося на 5-6 днів.

Також Фокус розповідав, що наприкінці листопада Україна вдвічі наростила імпорт електроенергії з Білорусі. Збільшення обсягів постачання електроенергії до 900 МВт/год відбулося на тлі незначного загального зниження споживання за останні 7 днів.