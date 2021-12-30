Цена на газ в Европе рухнула ниже $1000

По информации журналистов, сегодня стоимость голубого топлива не превышала $1081. За день цена топлива упала более чем на 10%.

Цена на газ в Европе снижалась на протяжении недели и в четверг, 30 декабря, достигла показателя 1 000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные на хабе TTF в Нидерландах.

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Так, какое-то время цена январского фьючерса TTF краткосрочно опустилась до показателя 85 евро за МВт/ч, что составляет меньше тысячи долларов за кубометр ($995). Однако через время цена выросла до 86,8 евро за МВт/ч. Примечательно, что дневное падение составило чуть более 10%.

По данным Bloomberg, сегодня цена на газ не поднималась выше 1 081 долларов. Снижение стоимости голубого топлива связано с увеличением поставок по морю из США в Европу на этой неделе на 20%. Также на удешевление газа повлияли промышленные остановки и теплая погода, из-за которой спрос снизился.

Напомним, биржевые цены на природный газ в Европе 21 декабря установили новый исторический рекорд, взлетев более чем 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.