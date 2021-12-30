Ціна на газ у Європі впала нижче $1000

За інформацією журналістів, сьогодні вартість блакитного палива не перевищувала $1081. За день ціна палива впала більш як на 10%.

Ціна на газ у Європі знижувалася протягом тижня та у четвер, 30 грудня, досягла показника 1 000 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані на хабі TTF у Нідерландах.

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Так, якийсь час ціна січневого ф'ючерсу TTF короткостроково опустилася до показника 85 євро за МВт/год, що становить менше ніж тисяча доларів за кубометр ($995). Проте за годину ціна зросла до 86,8 євро за МВт/год. Примітно, що денне падіння становило трохи більше 10%.

За даними Bloomberg, сьогодні ціна на газ не піднімалася вище 1081 доларів. Зниження вартості блакитного палива пов'язане зі збільшенням поставок морем із США до Європи цього тижня на 20%. Також на здешевлення газу вплинули промислові зупинки і тепла погода, через яку попит знизився.

Нагадаємо, біржові ціни на природний газ у Європі 21 грудня встановили новий історичний рекорд, злетівши більше ніж 2 тис. доларів за тисячу кубометрів.