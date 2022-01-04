Ринат Ахметов за год разбогател на $4 млрд долларов, - Bloomberg

Сейчас состояние олигарха превышает 11 млрд долларов. Ахметов — единственный украинец, который попал в топ-500 самых богатых людей Земли.

Украинский олигарх Ринат Ахметов значительно поднялся в мировом рейтинге богачей Bloomberg, увеличив за год свое состояние на 4,14 млрд долларов, о чем свидетельствуют данные издания.

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Так, согласно показателям, по состоянию на 3 января 2022 года бизнесмен имеет 11,7 млрд долларов, тогда как цифра за 2021 год была на уровне 7,53 млрд долларов.

Таким образом Ахметов оказался на 190 месте в списке самых богатых людей мира — всего в перечне 500 фамилий.

[ + – ] Так менялось состояние богатейшего украинца в течение 2021 года (по версии Bloomberg)

Первое место в рейтинге досталось основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску — за год он разбогател на 114 млрд долларов и на сегодня имеет 270 миллиардов.

Вторым в рейтинге оказался американский основатель Amazon Джефф Безос, который потерял за год 2 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в 192 млрд долларов.

Третье место досталось французскому главе Louis Vuitton Бернару Арно — он обогатился на 63 млрд долларов и теперь у него 178 миллиардов.

Чем владеет Ахметов?

Ринат Ахметов (71,25%) вместе с Вадимом Новинским (23,75%) владеет холдингом СКМ, System Capital Management. Основными активами являются горно-металлургическая группа "Метинвест Холдинг", а также энергетическая компания ДТЭК.

В общей сложности он является конечным бенефициарным владельцем около 500 компаний, среди которых есть финансовые (банк "ПУМБ") и медийные (медиа группа "Украина").

Напомним, в 2021 году Ринат Ахметов занял первое место в рейтинге "ТОП 100 самых богатых людей Украины" журнала ФОКУС с активами $10,6 млрд.

Конфликт Ахметова с властью

Ринат Ахметов находится в конфликтных отношениях с президентом Владимиром Зеленским. Все началось с продвижения в парламент закона против олигархов, который, среди прочего, принуждает самых богатых людей страны отказаться от СМИ.

Как известно, Ахметов является владельцем нескольких украинских телеканалов, в эфирах которых президента и его команду стали активно критиковать после принятия антиолигархического закона осенью этого года. На политические ток-шоу каналов Ахметова стали чаще приглашать оппонентов Зеленского, в том числе пятого президента Петра Порошенко и экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Конфликт между Зеленским и Ахметовым усилился тогда, когда президент на своей пресс-конференции заявил о госперевороте, который, по его словам, должен был пройти 1 декабря. К этому госперевороту глава государства приписывал Рината Ахметова.