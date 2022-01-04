Рінат Ахметов за рік розбагатів на $4 млрд доларів, — Bloomberg

Наразі статки олігарха перевищують 11 млрд доларів. Ахметов – єдиний українець, який потрапив до топ-500 найбагатших людей Землі.

Український олігарх Рінат Ахметов значно піднявся у світовому рейтингу багатіїв Bloomberg, збільшивши за рік свій статки на 4,14 млрд доларів, про що свідчать дані видання.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, згідно з показниками, станом на 3 січня 2022 року бізнесмен має 11,7 млрд доларів, тоді як цифра за 2021 рік була на рівні 7,53 млрд доларів.

Таким чином Ахметов опинився на 190 місці в списку найбагатших людей світу — усього в переліку 500 прізвищ.

[ + – ] Так змінювалися статки найбагатшого українця протягом 2021 року (за версією Bloomberg)

Перше місце в рейтингу дісталося засновнику компаній SpaceX і Tesla Ілону Маску — за рік він розбагатів на 114 млрд доларів і сьогодні має 270 мільярдів.

Другим у рейтингу виявився американський засновник Amazon Джефф Безос, який за рік втратив 2 млрд доларів. Тепер його статки оцінюються в 192 млрд доларів.

Третє місце дісталося французькому главі Louis Vuitton Бернару Арно — він збагатився на 63 млрд доларів, і тепер у нього 178 мільярдів.

Чим володіє Ахметов?

Рінат Ахметов (71,25%) разом із Вадимом Новинським (23,75%) володіє холдингом СКМ, System Capital Management. Основними активами є гірничо-металургійна група "Метінвест Холдинг" і енергетична компанія ДТЕК.

Загалом він є кінцевим бенефіціарним власником близько 500 компаній, серед яких є фінансові (банк "ПУМБ") та медійні (медіагрупа "Україна").

Нагадаємо, 2021 року Рінат Ахметов посів перше місце в рейтингу "ТОП 100 найбагатших людей України" журналу ФОКУС із активами $10,6 млрд.

Конфлікт Ахметова з владою

Рінат Ахметов перебуває в конфліктних стосунках із президентом Володимиром Зеленським. Усе почалося з просування до парламенту закону проти олігархів, який, серед іншого, змушує найбагатших людей країни відмовитись від ЗМІ.

Як відомо, Ахметов є власником кількох українських телеканалів, в ефірах яких президента та його команду стали активно критикувати після ухвалення антиолігархічного закону восени цього року. На політичні ток-шоу каналів Ахметова стали частіше запрошувати опонентів Зеленського, зокрема п'ятого президента Петра Порошенка й ексспікера Ради Дмитра Разумкова.

Конфлікт між Зеленським і Ахметовим посилився тоді, коли президент на своїй пресконференції заявив про держпереворот, який, за його словами, мав відбутися 1 грудня. До цього державного перевороту глава держави приписував Ріната Ахметова.