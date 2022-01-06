Если компания имеет задолженность более миллиона гривен и сумма не погашена в течение 240 дней — руководителей не пустят за границу.

Директора компаний, которые имеют крупную задолженность, уже не имеют возможность выехать за границу, о чем свидетельствует закон 5600. Такое изменение правоведы расценивают по-разному, говорится в материале Фокуса.

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Право выезжать за пределы страны у руководителей-должников появится в случае погашения задолженности. Для признания долга достаточно решение суда, который будет опираться на налоговую службу.

Если суд признает руководителя должником, он попадет в Реестр руководителей юридических лиц с налоговым долгом более 1 млн гривен.

Адвокат Марина Семенова рассказала, что нововведение можно считать положительным. По ее словам, иногда руководители для избежания уплаты налогового долга уступают корпоративные права третьему лицу и/или меняют директора на лицо, зарегистрированное на временно оккупированной территории или являющееся иностранцем. В таком случае идет освобождение от налогового долга.

В то же время юрист Александр Третьяков видит в таких изменениях далеко не позитивные последствия.

"Теперь есть вполне обоснованные опасения, что налоговые органы будут использовать данный механизм как еще один способ шантажа компаний, которые не согласны с результатами проверки и оспаривают ее результаты в суде", — отмечает эксперт.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении "налоговый" законопроект №5600.