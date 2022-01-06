Якщо компанія має заборгованість понад мільйон гривень і суму не погашено протягом 240 днів — керівників не пустять за кордон.

Директори компаній, які мають велику заборгованість, уже не мають можливості виїхати за кордон, про що свідчить закон 5600. Таку зміну правознавці розцінюють по-різному, йдеться в матеріалі Фокуса.

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Право виїжджати межі країни в керівників-боржників з'явиться в разі погашення заборгованості. Для визнання боргу достатньо рішення суду, який спиратиметься на податкову службу.

Якщо суд визнає керівника боржником, він потрапить до Реєстру керівників юридичних осіб із податковим боргом понад 1 млн гривень.

Адвокатка Марина Семенова розповіла, що нововведення можна вважати позитивним. За її словами, іноді керівники для уникнення сплати податкового боргу поступаються корпоративними правами третій особі та/або змінюють директора на особу, зареєстровану на тимчасово окупованій території або яка є іноземцем. У такому разі йде визволення від податкового боргу.

Водночас юрист Олександр Третьяков бачить у таких змінах далеко не позитивні наслідки.

"Тепер є цілком обґрунтовані побоювання, що податкові органи будуть використовувати цей механізм як ще один спосіб шантажу компаній, які не згодні з результатами перевірки та заперечують її результати в суді", — зазначає експерт.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні "податковий" законопроєкт №5600.