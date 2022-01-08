Работодателей в Украине начинают штрафовать на 65 тыс. грн за требования к полу и возрасту

Депутаты установили сумму штрафа в размере десятикратной минимальной зарплаты, поэтому в будущем она должна увеличиться.

С 8 января в Украине вступают в силу поправки к закону "О рекламе", согласно которому работодателей будут наказывать за дискриминацию по полу или возрасту. Соответствующий документ под номером 1750-IX опубликован на сайте Верховной Рады.

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В Украине с 1996 года действует запрет на рекламу вакансий с дискриминацией. Теперь, после вступления закона в силу, работодателям, указавшим требования к полу или возрасту соискателей, обязаны выписать штраф в размере десятикратной минимальной зарплаты — 65 тысяч гривен.

Обязанность штрафовать нарушителей возложена на Государственную службу по вопросам труда, ее сотрудники будут выписывать соответствующие постановления. Работодателю необходимо выплатить указанную сумму в течение 15 календарных дней после получения документа, иначе деньги будут взыскивать через суд.

Запрет на дискриминацию предусматривает, что в вакансиях нельзя указывать требований, которые не касаются профессиональных качеств. Запрещено искать сотрудников определенного возраста, пола, социального происхождения, финансового положения, места жительства, вероисповедания, также представителей определенной расы или обладателей специфического цвета кожи. К примеру, в вакансии незаконно указывать, что сотрудник должен быть только мужчиной или только женщиной.

Ранее писали, что в Украине решили штрафовать за сбор грибов и орехов. Кабмин определил размеры взысканий за причинение вреда природно-заповедным территориям. К примеру, за один гриб, срезанный без лицензии, человеку придется заплатить 75 гривен, за один килограмм ягод — 378 гривен.

Фокус составил рейтинг лучших работодателей Украины 2021 года. Специалисты назвали топовые организации в сфере ритейла, производства алкоголя, нефте-газовой, фармацевтики, финансов промышленности, энергетики, сельского хозяйства, пищепрома, IT, телекоммуникаций, строительства и других.