Роботодавців в Україні починають штрафувати на 65 тис. грн за вимоги до статі та віку

Депутати встановили суму штрафу у розмірі десятикратної мінімальної зарплати, тож у майбутньому вона має збільшитися.

З 8 січня в Україні набувають чинності поправки до закону "Про рекламу", згідно з яким роботодавців каратимуть за дискримінацію за статтю чи віком. Відповідний документ за номером 1750-IXопублікований на сайті Верховної Ради.

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В Україні з 1996 року діє заборона реклами вакансій з дискримінацією. Тепер, після набуття чинності законом, роботодавцям, які вказали у оголошеннях вимоги до статі або віку претендентів, зобов'язані виписати штраф у розмірі десятиразової мінімальної зарплати — 65 тисяч гривень.

Обов'язок штрафувати порушників покладено на Державну службу з питань праці, її працівники виписуватимуть відповідні ухвали. Роботодавцю необхідно виплатити зазначену суму протягом 15 календарних днів після отримання документа, інакше гроші стягуватимуть через суд.

Заборона дискримінації передбачає, що у вакансіях не можна вказувати вимог, які не стосуються професійних якостей. Заборонено шукати співробітників певного віку, статі, соціального походження, фінансового становища, місця проживання, віросповідання, а також представників певної раси чи володарів специфічного кольору шкіри. Наприклад, у вакансії незаконно вказувати, що співробітник має бути лише чоловіком чи лише жінкою.

Раніше писали, що в Україні вирішили штрафувати за збирання грибів та горіхів. Кабмін визначив розміри стягнень за заподіяння шкоди природно-заповідним територіям. Наприклад, за один гриб, зрізаний без ліцензії, людині доведеться заплатити 75 гривень, за один кілограм ягід – 378 гривень.

Фокус склав рейтинг найкращих роботодавців України 2021 року. Фахівці назвали топові організації у сфері рітейлу, виробництва алкоголю, нафто-газової, фармацевтики, фінансів промисловості, енергетики, сільського господарства, харчопрому, IT, телекомунікацій, будівництва та інших.