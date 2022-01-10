"Food stamps, а не талоны": у Зеленского рассказали, как помогут украинцам при росте цен на продукты

Цены на продовольствие в мире за 2022 год могут вырасти до 20%, заявил в комментарии Фокусу советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Украинские власти работают над системой компенсаций увеличения стоимости продуктов.

Украинские власти разрабатывают набор инструментов для поддержки наиболее уязвимых слоев населения в случае роста цен на продукты питания. Об этом сообщил в комментарии Фокусу советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

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Говоря об идее внедрить продуктовые карточки, он вспомнил, как ее воплощали в США.

"Когда я говорил о food stamps ("талоны на еду", – ред.) в приложении "Дія", речь шла о возможном наборе инструментов. Речь идет не o food stamp в системе "Дія", это из области абсолютного бреда. Ни про какие талоны, как пишет русская пресса, в реальности речи не идет. Food stamps не имеют ничего общего с талонами на питание, которые были в Советском Союзе. Это совершенно разные вещи", – объяснил он.

Устенко уточнил, что говорил о способе распределения материальной помощи. Советник президента считает, что это можно сделать такими путями:

предоставить субсидии на оплату ЖКХ;

через систему "Дія";

прямыми платежами, которые можно потратить только на покупку продуктов питания.

"Но тут есть ограничитель – не у всех есть смартфоны, чтобы использовать (систему "Дія", – ред.). Никаких конкретных механизмов пока не разрабатывается, идет общая дискуссия, каким образом это можно задействовать", – заметил он.

[ + – ] По словам Устенко, бюджет получит 1 млрд долларов, если экономика выйдет из тени хотя бы на 1% Фото: Апостроф

Еще один вариант помощи заключается в снижении ставки НДС, но его минусы связаны с тем, что он будет работать для всех, а не для конкретной группы уязвимых слоев населения, отметил советник Зеленского.

"Бюджетный люфт" для поддержки малоимущих

В связи с идеей субсидирования средств на продукты питания возникает вопрос, выдержит ли бюджет страны, который сверстали на показателе роста экономики в 3,8%, продолжил Устенко.

"Надо создавать бюджетный люфт для маневра. Экономика должна расти высокими темпами, либо должны быть дополнительные поступления, например, от эффективной работы по детенизации экономики, которая в прошлом году была на уровне 28%. Если уровень тени удастся снизить даже на 1%, автоматически образуется люфт на 1 млрд долларов", – подсчитал советник президента.

Тренд на увеличение стоимости продуктов питания на внешних рынках, по его словам, только наметился.

"Украина — импортер инфляции, мы зависим от того, какая будет цена на продукты питания на внешних рынках. Цены на продовольственную группу товаров в мире могут увеличиться за год в среднем на 10-20%. Никто не знает, сколько этот тренд будет продолжаться, но скорее всего он сохранится на протяжении года", – заключил он.

Напомним, что в интервью "Интерфаксу" Устенко допускал ввод "продуктовых карточек" в 2022 году из-за возможного "инфляционного шока".

Фокус ранее писал, что в 2022 году в Украине подорожают почти все продукты питания, а лидерами станут сахар и хлеб. Каждый месяц хлеб будет дорожать в среднем на 1-1,5%, прогнозируют в Национальной академии аграрных наук Украины.