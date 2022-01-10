"Food stamps, а не талони": Зеленський розповів, як допоможуть українцям при зростанні цін на продукти

Ціни на продовольство у світі за 2022 рік можуть зрости до 20%, заявив у коментарі Фокусу радник президента з економічних питань Олег Устенко. Українська влада працює над системою компенсацій збільшення вартості продуктів.

Українська влада розробляє набір інструментів для підтримки найуразливіших верств населення в разі зростання цін на продукти харчування. Про це повідомив у коментарі Фокусу радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

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Говорячи про ідею впровадити продуктові картки, він згадав, як її втілювали в США.

"Коли я говорив про food stamps ("талони на їжу", – ред.) у додатку "Дія", йшлося про можливий набір інструментів. Ідеться не про food stamp у системі "Дія", це з області абсолютної маячні. Ні про які талони, як пише російська преса, насправді не йдеться. Food stamps не мають нічого спільного з талонами на харчування, які були в Радянському Союзі. Це абсолютно різні речі", – пояснив він.

Устенко уточнив, що говорив про спосіб розподілу матеріальної допомоги. Радник президента вважає, що це можна зробити такими шляхами:

наданням субсидій на оплату ЖКГ;

через систему "Дія";

прямими платежами, які можна витратити тільки на покупку продуктів харчування.

"Але тут є обмежувач — не всі мають смартфони, щоб використовувати (систему "Дія", — ред.). Жодних конкретних механізмів поки що не розробляється, йде спільна дискусія, яким чином це можна задіяти", — зауважив він.

[ + – ] За словами Устенка, бюджет отримає 1 млрд доларів, якщо економіка вийде з тіні хоча б на 1%. Фото: Апостроф

Ще один варіант допомоги полягає в зниженні ставки ПДВ, але його мінуси пов'язані з тим, що він працюватиме для всіх, а не для конкретної групи вразливих верств населення, зазначив радник Зеленського.

"Бюджетний люфт" для підтримки малозабезпечених

У зв'язку з ідеєю субсидування коштів на продукти харчування постає питання, чи витримає бюджет країни, який згорнули на показник зростання економіки в 3,8%, продовжив Устенко.

"Треба створювати бюджетний люфт для маневру. Економіка має зростати високими темпами, або мають бути додаткові надходження, наприклад, від ефективної роботи з детінізації економіки, яка минулого року була на рівні 28%. Якщо рівень тіні вдасться знизити навіть на 1%, автоматично утворюється люфт на 1 млрд доларів", – підрахував радник президента.

Тренд на збільшення вартості продуктів харчування на зовнішніх ринках, за його словами, лише намітився.

"Україна — імпортер інфляції, ми залежимо від того, якою буде ціна на продукти харчування на зовнішніх ринках. Ціни на продовольчу групу товарів у світі можуть збільшитись за рік у середньому на 10-20%. Ніхто не знає, скільки цей тренд триватиме, але, швидше за все, він збережеться протягом року", – підсумував він.

Нагадаємо, що в інтерв'ю "Інтерфаксу" Устенко припускав введення "продуктових карток" у 2022 році через можливий "інфляційний шок".

Фокус раніше писав, що у 2022 році в Україні подорожчають майже всі продукти харчування, а лідерами стануть цукор і хліб. Щомісяця хліб дорожчатиме в середньому на 1-1,5%, прогнозують у Національній академії аграрних наук України.