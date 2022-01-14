В Раде планируют ввести РРО для таксистов: когда ждать изменений

По слова чиновника, новая налоговая политика поможет вывести бизнес из тени.

В конце января в Верховной Раде появиться законопроект, который обяжет таксистов установить в автомобилях кассовые аппараты. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцев для "Украинских новостей".

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"Я достаточно жестко требую, чтобы он (законопроект) появился", — отметил Гетманцев.

Сейчас положения законопроекта согласовываются с Министерством инфраструктуры.

Чиновник также заявил, что введения РРО, деоффшорный закон и закон по финмониторингу введут в целях ежегодного прироста ВВП. Более того, в Кабмине планируют опередить соседние страны по этому показателею — даже европейские.

Гетманцев добавил, что еще одна задача новой политики налогообложения — создать средний класс в народе. Чтобы не было такого разрыва между богатыми и бедными, а для этого нужен вывод бизнеса из тени.

Фокус в своем материале писал, что согласно закону №5600 фермеров обложат данью, налог при продаже недвижимости может достичь 18%, директора компаний-должников станут невыездными, а покупатели заплатят за рост акциза на алкоголь и новую формулу налога на табак.

Также сообщалось, что с 1 января в Украине изменена стоимость первой регистрации транспортных средств.