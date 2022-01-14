У Раді планують запровадити РРО для таксистів: коли чекати на зміни

За словами чиновника, нова податкова політика допоможе вивести бізнес з тіні.

Наприкінці січня у Верховній Раді з'явиться законопроєкт, який зобов’яже таксистів встановити в автомобілях касові апарати. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев для "Українських новин".

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"Я досить жорстко вимагаю, щоб він (законопроєкт) з'явився", — зазначив Гетманцев.

Наразі положення законопроєкту узгоджуються з Міністерством інфраструктури.

Чиновник також заявив, що запровадження РРО, деофшорний закон та закон з фінмоніторингу введуть з метою щорічного приросту ВВП. Більше того, у Кабміні планують випередити сусідні європейські країни за цим показником.

Гетманцев додав, що ще одне завдання нової політики оподаткування – створити середній клас у народі. Щоб не було такого розриву між багатими та бідними, а для цього потрібне виведення бізнесу з тіні.

Фокус у своєму матеріалі писав, що згідно із законом №5600 фермерів обкладуть даниною, податок під час продажу нерухомості може досягти 18%, директори компаній-боржників стануть невиїзними, а покупці заплатять за зростання акцизу на алкоголь та нову формулу податку на тютюн.

Також повідомлялося, що з 1 січня в Україні змінено вартість першої реєстрації транспортних засобів.