В Украине подорожали сигареты: какие именно и на сколько

Даже самые дешевые сигареты без фильтра поднялись в цене до 45 гривен.

Сигареты в прошлом году подорожали на 13-15%, а некоторые виды продаются почти по 70 гривен за пачку. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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Средняя стоимость сигарет с фильтром отечественных марок с 44,40 грн за пачку поднялась на 15% до 51,07 грн.

Табачные изделия с фильтром медиум-класса стоили в начале прошлого года 51,55 грн, а уже в конце года 59,03 грн — на 14% дороже.

Сигареты с фильтром премиум-класса подорожали в среднем на 13%: с 59,19 грн за упаковку до 66,96 грн.

Покупка сигарет без фильтра также обходится теперь дороже: в январе прошлого года пачка стоила 39,35 грн, а уже в новом году цена была 45,38 грн, что на 15% больше.

[ + – ] данные Госстата

Как сообщалось, в Украине нельзя рекламировать табачные изделия, электронные сигареты и жидкости к ним.

Напомним, в Украине хотят запретить продажу алкоголя и табака в супермаркетах. Закон предложил нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.