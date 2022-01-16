В Україні подорожчали сигарети: які саме та на скільки

Навіть найдешевші сигарети без фільтра зросли в ціні до 45 гривень.

Цигарки минулого року подорожчали на 13-15%, а деякі види продаються майже по 70 гривень за пачку. Про це свідчать дані Держстату.

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Середня вартість сигарет із фільтром вітчизняних марок із 44,40 грн за пачку піднялася на 15% до 51,07 грн.

Тютюнові вироби з фільтром медіум-класу коштували на початку минулого року 51,55 грн, а вже наприкінці року 59,03 грн — на 14% дорожче.

Цигарки з фільтром преміум-класу подорожчали здебільшого на 13%: з 59,19 грн за упаковку до 66,96 грн.

Купівля сигарет без фільтра також коштує тепер дорожче: у січні минулого року пачка коштувала 39,35 грн, а вже в новому році ціна була 45,38 грн, що на 15% більше.

[ + – ] дані Держстату

Як повідомлялося, в Україні не можна рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети та рідини до них.

Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити продаж алкоголю та тютюну в супермаркетах. Закон запропонував нардеп від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.