В Украине часть ТЭЦ хотят перевести на солому и мусор: что известно

Дочерняя компания "Нафтогаза" планирует заключать долгосрочные контракты на покупку биотоплива для снижения потребления газа.

ООО "Нафтогаз Тепло", которая является дочерней компанией государственного "Нафтогаза", объявила о готовности закупать биосырье, в том числе солому и переработанный мусор, для своих ТЭЦ и ТЭС. Эту информацию в интервью "Интерфаксу" подтвердил руководитель организации Виталий Михайле.

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По его словам, компания "Нафтогаз Тепло" в данный момент находится в режиме "формулировки модели партнерских отношений" с представителями малого бизнеса. Предпринимателей информируют о том, что производители тепла и электроэнергии ежегодно нуждаются в определенном количестве биосырья.

"Пусть это будет щепа или солома, в производство которых предприниматели могут инвестировать и строить свой устойчивый бизнес", — продолжил Виталий Михайле и предположил, что это также может быть переработанный мусор.

Компания "Нафтогаз Тепло", как уверяет ее руководитель, готова заключать долгосрочные контракты о закупке биосырья с целью снижения потребления природного газа.

Однако, по словам Виталия Михайле, сама организация не намерена самостоятельно заходить в эту отрасль (создание и переработка биосырья — ред.), и планирует сосредоточиться на модернизации ТЭЦ и повышении их эффективности.

На сегодняшний день ООО "Нафтогаз Тепло" управляет Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ и ТКЭ во Львовской области, а в апреле 2022 года компании должны перейти акции еще шести тепловых электростанций:

Днепровская ТЭЦ (Каменское);

Николаевская ТЭЦ;

Криворожская ТЭЦ;

Херсонская ТЭЦ;

Одесская ТЭЦ;

целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая ТЭЦ".

Во время интервью Виталий Михайле также прокомментировал возможное объединение усилий компании с ГК "Нафтогаз Украины", которая поставляет населению природный газ. По его словам, этот проект все еще прорабатывается, но "потенциально синергия будет большой".

Напомним, в конце декабря 2021 года две украинские ТЭС и ТЭЦ из-за дефицита угля перешли на сжигание природного газа. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, несмотря на нехватку топлива, ситуация в украинской энергетике является стабильной и контролируемой.

Также Фокус в своей статье рассказывал, что в Украине временно победили дефицит угля и объяснял, что на самом деле происходит в отечественной энергетике.