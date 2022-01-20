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Экономика Кризис в энергетике и веерные отключения

В Украине часть ТЭЦ хотят перевести на солому и мусор: что известно

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Нафтогаз Тепло
Дочерняя компания "Нафтогаза" готова закупать биосырье для своих ТЭЦ

Дочерняя компания "Нафтогаза" планирует заключать долгосрочные контракты на покупку биотоплива для снижения потребления газа.

ООО "Нафтогаз Тепло", которая является дочерней компанией государственного "Нафтогаза", объявила о готовности закупать биосырье, в том числе солому и переработанный мусор, для своих ТЭЦ и ТЭС. Эту информацию в интервью "Интерфаксу" подтвердил руководитель организации Виталий Михайле.

По его словам, компания "Нафтогаз Тепло" в данный момент находится в режиме "формулировки модели партнерских отношений" с представителями малого бизнеса. Предпринимателей информируют о том, что производители тепла и электроэнергии ежегодно нуждаются в определенном количестве биосырья.

"Пусть это будет щепа или солома, в производство которых предприниматели могут инвестировать и строить свой устойчивый бизнес", — продолжил Виталий Михайле и предположил, что это также может быть переработанный мусор.

Компания "Нафтогаз Тепло", как уверяет ее руководитель, готова заключать долгосрочные контракты о закупке биосырья с целью снижения потребления природного газа.

Однако, по словам Виталия Михайле, сама организация не намерена самостоятельно заходить в эту отрасль (создание и переработка биосырья — ред.), и планирует сосредоточиться на модернизации ТЭЦ и повышении их эффективности.

На сегодняшний день ООО "Нафтогаз Тепло" управляет Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ и ТКЭ во Львовской области, а в апреле 2022 года компании должны перейти акции еще шести тепловых электростанций:

  • Днепровская ТЭЦ (Каменское);
  • Николаевская ТЭЦ;
  • Криворожская ТЭЦ;
  • Херсонская ТЭЦ;
  • Одесская ТЭЦ;
  • целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая ТЭЦ".

Во время интервью Виталий Михайле также прокомментировал возможное объединение усилий компании с ГК "Нафтогаз Украины", которая поставляет населению природный газ. По его словам, этот проект все еще прорабатывается, но "потенциально синергия будет большой".

Напомним, в конце декабря 2021 года две украинские ТЭС и ТЭЦ из-за дефицита угля перешли на сжигание природного газа. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, несмотря на нехватку топлива, ситуация в украинской энергетике является стабильной и контролируемой.

Также Фокус в своей статье рассказывал, что в Украине временно победили дефицит угля и объяснял, что на самом деле происходит в отечественной энергетике.