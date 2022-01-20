В Україні частину ТЕЦ хочуть перевести на солому та сміття: що відомо

Дочірня компанія "Нафтогазу" планує укладати довгострокові контракти на покупку біопалива для зниження споживання газу.

ТОВ "Нафтогаз Тепло", яка є дочірньою компанією державного "Нафтогазу", оголосила про готовність закуповувати біосировину, зокрема солому та перероблене сміття, для своїх ТЕЦ та ТЕС. Цю інформацію в інтерв'ю "Інтерфаксу" підтвердив керівник організації Віталій Михайльо.

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За його словами, компанія "Нафтогаз Тепло" зараз перебуває в режимі "формулювання моделі партнерських відносин" з представниками малого бізнесу. Підприємців інформують про те, що виробники тепла та електроенергії щорічно потребують певної кількості біосировини.

"Нехай це буде тріска або солома, у виробництво яких підприємці можуть інвестувати та будувати свій стійкий бізнес", — продовжив Віталій Михайльо і припустив, що це також може бути перероблене сміття.

Компанія "Нафтогаз Тепло", як запевняє її керівник, готова укладати довгострокові контракти щодо закупівлі біосировини з метою зниження споживання природного газу.

Проте, за словами Віталія Михайльо, сама організація не має наміру самостійно заходити до цієї галузі (створення та переробка біосировини — ред.), і планує зосередитися на модернізації ТЕЦ та підвищенні їхньої ефективності.

Сьогодні ТОВ "Нафтогаз Тепло" керує Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ та ТКЕ у Львівській області, а у квітні 2022 року компанії мають перейти акції ще шести теплових електростанцій :

Дніпровська ТЕЦ (Кам'янське);

Миколаївська ТЕЦ;

Криворізька ТЕЦ;

Херсонська ТЕЦ;

Одеська ТЕЦ;

цілісний майновий комплекс ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ".

Під час інтерв'ю Віталій Михайльо також прокоментував можливе поєднання зусиль компанії з ДК "Нафтогаз України", яка постачає населенню природний газ. За його словами, цей проєкт все ще опрацьовується, але "потенційно синергія буде великою".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року дві українські ТЕС та ТЕЦ через дефіцит вугілля перейшли на спалювання природного газу. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, незважаючи на нестачу палива, ситуація в українській енергетиці є стабільною та контрольованою.

Також Фокус у своїй статті розповідав, що в Україні тимчасово перемогли дефіцит вугілля та пояснював, що насправді відбувається у вітчизняній енергетиці.