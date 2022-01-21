Westinghouse построит в Польше 6 атомных реакторов

Проект реализуют 200 сотрудников Westinghouse Poland и 10 польских компаний-подрядчиков.

Компания Westinghouse подписала в Гданьске и в своей штаб-квартире меморандумы с десятью польскими компаниями о строительстве шести атомных реакторов AP1000. Заключенные соглашения предусматривают также возможность строительства АЭС в ряде стран Центральной и Восточной Европы, сообщает Businesswire.

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"У Westinghouse есть прекрасная возможность помочь Польше в достижении ее целей в энергетической сфере за счет внутренних инвестиций в ядерные технологии", – заявил президент Westinghouse Poland Мирослав Ковалик. Он добавил, что в Кракове трудится около двух сотен сотрудников его компании, и они готовы предоставить польской стороне лучшие технологии, которые помогут предотвратить изменения климата и обеспечат потребности в электроэнергии экономики Польши.

Компания Westinghouse указала, что работать над строительством будут 10 польских компаний – как технологических и архитектурных, так и производителей стальных конструкций, электрогенераторов и промышленных кранов.

Ранее Фокус сообщал, что "Энергоатом" и Westinghouse Electric договорились о постройке пяти новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Стоимость проекта составляет $30 млрд.

Компания Westinghouse объявляла также, что собирается производить в Украине топливо для ядерных реакторов. Количество украинских реакторов, на которые поставляются топливные сборки американской компании, также предполагается увеличить.

Это происходит на фоне закрытия Германией половины своих АЭС из-за желания немецких политиков отказаться от ядерной энергетики. В то же время, закрываются немецкие угольные электростанции, в соответствии с программой полного отказа страны от угля к 2038 году.