Westinghouse побудує у Польщі 6 атомних реакторів

Проєкт реалізують 200 співробітників Westinghouse Poland та 10 польських компаній-підрядників.

Компанія Westinghouse підписала у Гданську та у своїй штаб-квартирі меморандуми з десятьма польськими компаніями про будівництво шести атомних реакторів AP1000. Укладені угоди передбачають також можливість будівництва АЕС у низці країн Центральної та Східної Європи, повідомляє Businesswire.

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"Westinghouse має чудову нагоду допомогти Польщі у досягненні її цілей в енергетичній сфері за рахунок внутрішніх інвестицій в ядерні технології", — заявив президент Westinghouse Poland Мирослав Ковалик. Він додав, що у Кракові працює близько двох сотень співробітників його компанії, і вони готові надати польській стороні найкращі технології, які допоможуть запобігти змінам клімату та забезпечать потреби в електроенергії економіки Польщі.

Компанія Westinghouse вказала, що працювати над будівництвом будуть 10 польських компаній — як технологічних та архітектурних, так і виробників сталевих конструкцій, електрогенераторів та промислових кранів.

Раніше Фокус повідомляв, що "Енергоатом" та Westinghouse Electric домовилися про будівництво п'яти нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Вартість проєкту складає $30 млрд.

Компанія Westinghouse оголошувала також, що має намір виробляти в Україні паливо для ядерних реакторів. Кількість українських реакторів, на які поставляються паливні збирання американської компанії, також передбачається збільшити.

Це відбувається на тлі закриття Німеччиною половини своїх АЕС через бажання німецьких політиків відмовитись від ядерної енергетики. Водночас, закриваються німецькі вугільні електростанції відповідно до програми повної відмови країни від вугілля до 2038 року.