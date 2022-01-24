Миллиарды от ЕС и США: эксперты рассказали о возможной финпомощи для Украины в условиях агрессии РФ

Украина вскоре получит кредит в размере €1,2 млрд. от Евросоюза. Однако в случае эскалации политической ситуации стране необходимо более $8 млрд. новых поступлений финансовой помощи от ЕС и США.

Макрофинансовая помощь Европейского союза Украине в размере 1,2 млрд евро сегодня очень важна для Украины, так как внешние рынки заимствований для страны пока закрыты, а внутренний рынок гособлигаций очень ограничен. Об этом Фокусу рассказали украинские экономисты, комментируя сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о том, что Евросоюз скоро выделит Украине новую макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд. Эти средства от Евросоюза, вероятнее всего, будут направлены на финансирование расходов госбюджета или же, как сообщил министр финансов Сергей Марченко, на поддержание финансовой стабильности.

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"Поступление макрофинансовой помощи сейчас очень важно, потому что рынки внешних заимствований закрыты для Украины, внутренних – очень ограничены. А нам нужно финансировать бюджетные расходы, в том числе те, которые финансируются за счет государственного дефицита. А ЕС предлагает очень быстрые деньги – первый транш 600 млн евро выделяется фактически без условий", – подчеркнул исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что сейчас внешние рынки капитала закрыты для Украины, потому что инвесторы перепуганы (политической напряженностью, — ред.) и вряд ли успокоятся, даже если в ближайшее время не будет эскалации. В таких условиях единственная возможность для Украины заимствовать деньги –это официальные кредиторы, такие как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, ЕБРР и Соединенные Штаты Америки.

"Если ЕС выделит нам деньги – это будет очень кстати", – резюмировал Фурса.

По его мнению, в худшем случае Украине может понадобиться существенная сумма заимствований: "В случае негативного развития событий, я думаю, что речь идет примерно о сумме более $8 млрд. Я точную сумму сейчас не могу назвать, нужно считать, но порядок цифр именно такой".

Со своей стороны, Глеб Вышлинский удивлен, что Соединенные Штаты до сих пор не предложили Украине финансовую помощь, например, в виде гарантий.

"Когда началась российская агрессия, были программы гарантирования украинских облигаций правительством США по миллиарду долларов. Если бы Штаты сейчас могли гарантировать $1 млрд – это было бы очень хорошо. Это дало бы Украине дешевое финансирование бюджетных расходов в условиях, когда у нас одновременно могут увеличиваться расходы на оборону и уменьшаться бюджетные поступления", – сказал Вышлинский.

По его словам, проблемы с поступлениями в госбюджет могут быть из-за приостановки инвестиционных проектов, а также возможных ограничений в международной торговле.

Ранее финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив заявил об "Армагеддоне на рынках для украинских еврооблигаций" и о том, что гарантии США под новый выпуск могли бы спасти ситуацию.