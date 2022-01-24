Мільярди від ЄС та США: експерти розповіли про можливу фіндопомогу для України в умовах агресії РФ

Україна незабаром отримає кредит у розмірі 1,2 млрд. євро від Євросоюзу. Однак у разі ескалації політичної ситуації країні необхідно понад $8 млрд. нових надходжень фінансової допомоги від ЄС та США.

Макрофінансова допомога Європейського союзу Україні у розмірі 1,2 млрд євро сьогодні є дуже важливою для України, оскільки зовнішні ринки запозичень для країни поки що закриті, а внутрішній ринок держоблігацій дуже обмежений. Про це Фокусу розповіли українські економісти, коментуючи повідомлення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що Євросоюз скоро виділить Україні нову макрофінансову допомогу в розмірі €1,2 млрд. Ці кошти від Євросоюзу, найімовірніше, будуть спрямовані на фінансування видатків держбюджету або ж, як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, на підтримку фінансової стабільності.

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"Надходження макрофінансової допомоги зараз дуже важливе, тому що ринки зовнішніх запозичень закриті для України, внутрішніх — дуже обмежені. А нам потрібно фінансувати бюджетні витрати, зокрема ті, що фінансуються за рахунок державного дефіциту. А ЄС пропонує дуже швидкі гроші — перший транш 600 млн євро виділяється фактично без умов", — наголосив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса зазначив, що зараз зовнішні ринки капіталу закриті для України, тому що інвестори налякані (політичною напругою, — ред.) і навряд чи заспокояться, навіть якщо найближчим часом не буде ескалації. У таких умовах єдина можливість для України позичати гроші — це офіційні кредитори, такі як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк, ЄБРР та Сполучені Штати Америки.

"Якщо ЄС виділить нам гроші — це буде дуже доречним", — резюмував Фурса.

На його думку, у гіршому випадку Україні може знадобитися суттєва сума запозичень: "У разі негативного розвитку подій, я думаю, що йдеться приблизно про суму понад $8 млрд. Я точну суму зараз не можу назвати, треба рахувати, але порядок цифр саме такий".

Зі свого боку, Гліб Вишлінський здивований, що Сполучені Штати досі не запропонували Україні фінансової допомоги, наприклад, у вигляді гарантій.

"Коли почалася російська агресія, були програми гарантування українських облігацій урядом США за мільярд доларів. Якби Штати зараз могли гарантувати $1 млрд — це було б дуже добре. Це дало б Україні дешеве фінансування бюджетних видатків в умовах, коли у нас одночасно можуть збільшуватися витрати на оборону та зменшуватимуться бюджетні надходження", — сказав Вишлінський.

За його словами, проблеми з надходженнями до держбюджету можуть бути через призупинення інвестиційних проєктів, а також можливі обмеження в міжнародній торгівлі.

Раніше фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків заявив про "Армагеддон на ринках для українських єврооблігацій" та про те, що гарантії США під новий випуск могли б врятувати ситуацію.