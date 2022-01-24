Мільярди від ЄС та США: експерти розповіли про можливу фіндопомогу для України в умовах агресії РФ
Україна незабаром отримає кредит у розмірі 1,2 млрд. євро від Євросоюзу. Однак у разі ескалації політичної ситуації країні необхідно понад $8 млрд. нових надходжень фінансової допомоги від ЄС та США.
Макрофінансова допомога Європейського союзу Україні у розмірі 1,2 млрд євро сьогодні є дуже важливою для України, оскільки зовнішні ринки запозичень для країни поки що закриті, а внутрішній ринок держоблігацій дуже обмежений. Про це Фокусу розповіли українські економісти, коментуючи повідомлення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що Євросоюз скоро виділить Україні нову макрофінансову допомогу в розмірі €1,2 млрд. Ці кошти від Євросоюзу, найімовірніше, будуть спрямовані на фінансування видатків держбюджету або ж, як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, на підтримку фінансової стабільності.
"Надходження макрофінансової допомоги зараз дуже важливе, тому що ринки зовнішніх запозичень закриті для України, внутрішніх — дуже обмежені. А нам потрібно фінансувати бюджетні витрати, зокрема ті, що фінансуються за рахунок державного дефіциту. А ЄС пропонує дуже швидкі гроші — перший транш 600 млн євро виділяється фактично без умов", — наголосив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
Інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса зазначив, що зараз зовнішні ринки капіталу закриті для України, тому що інвестори налякані (політичною напругою, — ред.) і навряд чи заспокояться, навіть якщо найближчим часом не буде ескалації. У таких умовах єдина можливість для України позичати гроші — це офіційні кредитори, такі як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк, ЄБРР та Сполучені Штати Америки.
"Якщо ЄС виділить нам гроші — це буде дуже доречним", — резюмував Фурса.
На його думку, у гіршому випадку Україні може знадобитися суттєва сума запозичень: "У разі негативного розвитку подій, я думаю, що йдеться приблизно про суму понад $8 млрд. Я точну суму зараз не можу назвати, треба рахувати, але порядок цифр саме такий".
Зі свого боку, Гліб Вишлінський здивований, що Сполучені Штати досі не запропонували Україні фінансової допомоги, наприклад, у вигляді гарантій.
"Коли почалася російська агресія, були програми гарантування українських облігацій урядом США за мільярд доларів. Якби Штати зараз могли гарантувати $1 млрд — це було б дуже добре. Це дало б Україні дешеве фінансування бюджетних видатків в умовах, коли у нас одночасно можуть збільшуватися витрати на оборону та зменшуватимуться бюджетні надходження", — сказав Вишлінський.
За його словами, проблеми з надходженнями до держбюджету можуть бути через призупинення інвестиційних проєктів, а також можливі обмеження в міжнародній торгівлі.
Раніше фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків заявив про "Армагеддон на ринках для українських єврооблігацій" та про те, що гарантії США під новий випуск могли б врятувати ситуацію.
Нагадаємо, як уже повідомляв Фокус, євробонди України в січні 2022 року лихоманить через повідомлення про можливе вторгнення РФ в Україну. Інвестори побоюються, що у разі початку повномасштабних бойових дій Україна цього року не зможе погасити єврооблігації. Ситуація також чинить сильний тиск на курс гривні — з 4 по 24 січня гривня девальвувала майже на 4% до рівня 28,32 USD/UAH.