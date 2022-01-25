Минфину удалось разместить ОВГЗ только на 2,8 млрд гривен, 1,5-летние — под 16%

Согласно отчету, наибольшим спросом пользовались трехмесячные ОВГЗ. При этом 28 декабря за счет облигаций в бюджет попало 15 млрд грн, а 21 декабря — почти 20,5 млрд грн.

В Украине наблюдается тенденция снижения объемов размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в последнее время. По итогам аукциона за 25 января, Министерство финансов смогло краткосрочно разместить ценных бумаг только на 2,8 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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Как говорится в отчете министерства от 25 января, трехмесячные ОВГЗ разместили под 9,7%, что принесло государству 2,841 млрд гривен. Полуторагодичные облигации — под 16%, благодаря чему бюджет пополнится на 4,166 млрд гривен.

Согласно отчету ведомства, в предыдущие недели за счет ОВГЗ бюджет Украины увеличился на такие суммы:

18 января — 4,125 млрд грн;

11 января — 3,873 млрд грн;

21 декабря — 20,5 млрд грн.

[ + – ] Минфин разместил трехмесячные ОВГЗ на 91 день под 9,7%

Ранее Фокус в своей статье разбирал размещение ОВГЗ на аукционах и объяснял, куда украинцам лучше вкладывать свои деньги.

В конце 2021 года Минфин сообщал, что государственный долг Украины вырос до $94,15 млрд. Судя по отчетам министерства, каждый украинец задолжал государству почти по $2300.