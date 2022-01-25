Минфину удалось разместить ОВГЗ только на 2,8 млрд гривен, 1,5-летние — под 16%
Согласно отчету, наибольшим спросом пользовались трехмесячные ОВГЗ. При этом 28 декабря за счет облигаций в бюджет попало 15 млрд грн, а 21 декабря — почти 20,5 млрд грн.
В Украине наблюдается тенденция снижения объемов размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в последнее время. По итогам аукциона за 25 января, Министерство финансов смогло краткосрочно разместить ценных бумаг только на 2,8 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Как говорится в отчете министерства от 25 января, трехмесячные ОВГЗ разместили под 9,7%, что принесло государству 2,841 млрд гривен. Полуторагодичные облигации — под 16%, благодаря чему бюджет пополнится на 4,166 млрд гривен.
Согласно отчету ведомства, в предыдущие недели за счет ОВГЗ бюджет Украины увеличился на такие суммы:
18 января — 4,125 млрд грн;
11 января — 3,873 млрд грн;
21 декабря — 20,5 млрд грн.
Ранее Фокус в своей статье разбирал размещение ОВГЗ на аукционах и объяснял, куда украинцам лучше вкладывать свои деньги.
В конце 2021 года Минфин сообщал, что государственный долг Украины вырос до $94,15 млрд. Судя по отчетам министерства, каждый украинец задолжал государству почти по $2300.