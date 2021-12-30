В Украине увеличилась сумма госдолга: каждый украинец уже должен более 62 тысяч гривен

Государственный долг Украины в ноябре составил 94,15 млрд долларов. На внешний долг приходится около половины указанного объема.

Государственный долг Украины в ноябре вырос до 94,15 млрд долларов. Об этом свидетельствуют отчеты Министерства финансов Украины, опубликованные 30 ноября.

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В опубликованном 20 декабря отчете Госстата сказано, что на 1 ноября этого года в Украине проживал 41,3 млн человек. Получается, что каждый должен государству и иностранным кредиторам около 2280 долларов (62,2 тысяч гривен по курсу Нацбанка Украины на 30 декабря).

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В самом документе расписаны детальные сведения. Так, госдолг страны по сравнению с октябрем вырос на 1,52 млрд долларов.

По данным Минфина, сумма внешнего долга Украины составила 45,68 млрд долларов или 48,51% от общей суммы государственного и гарантированного долга. Внутренний долг оценивается в 37,32 млрд долларов, 39,64% от всей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Гарантированный государством долг Украины составляет 11,16 млрд долларов, из этой суммы: гарантированный государством внешний долг – 9,39 млрд долларов, а гарантированный государством внутренний долг – 1,77 млрд долларов.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря говорил о снижении уровня прямого госдолга более, чем на 50%. По информации Министерства финансов, Украина в 2021 году должна выплатить по госдолгу 585,13 млрд гривен.

В октябре этого года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины превысил 90 млрд долларов. Тогда глава украинского правительства Денис Шмыгаль говорил о наличии стратегии по изменению структуры госдолга путем уменьшения внешних и увеличения внутренних займов.

В прошлом году каждый гражданин Украины заплатил около трех тысяч гривен за обслуживание госдолга.