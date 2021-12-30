В Україні збільшилася сума держборгу: кожен українець уже винен понад 62 тисячі гривень

Державний борг України в листопаді становив 94,15 млрд доларів. На зовнішній борг припадає близько половини всього обсягу.

Державний борг України в листопаді зріс до 94,15 млрд доларів. Про це свідчать звіти Міністерства фінансів України, які опубліковані 30 листопада.

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В опублікованому 20 грудня звіті Держстату сказано, що на 1 листопада цього року в Україні проживало 41,3 млн осіб. Виходить, що кожен винен державі й іноземним кредиторам близько 2280 доларів (62,2 тисячі гривень за курсом Нацбанку України на 30 грудня).

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У самому документі розписано детальну інформацію. Так, держборг країни порівняно з жовтнем зріс на 1,52 млрд доларів.

За даними Мінфіну, сума зовнішнього боргу України склала 45,68 млрд доларів або 48,51% від загальної суми державного та гарантованого боргу. Внутрішній борг оцінюється в 37,32 млрд доларів, 39,64% від усієї суми державного та гарантованого державою боргу.

Гарантований державою борг України становить 11,16 млрд доларів, із цієї суми: гарантований державою зовнішній борг – 9,39 млрд доларів, а гарантований державою внутрішній борг – 1,77 млрд доларів.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 1 грудня говорив про зниження рівня прямого держборгу на понад 50%. За інформацією Міністерства фінансів, Україна у 2021 році має виплатити за держборгом 585,13 млрд гривень.

У жовтні цього року сукупний державний і гарантований державою борг України перевищив 90 млрд доларів. Тоді глава українського уряду Денис Шмигаль говорив про наявність стратегії щодо зміни структури держборгу шляхом зменшення зовнішніх і збільшення внутрішніх позик.

Минулого року кожен громадянин України сплатив близько трьох тисяч гривень за обслуговування держборгу.