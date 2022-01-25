Мінфіну вдалося розмістити ОВДП лише на 2,8 млрд гривень, 1,5-річні – під 16%

Згідно зі звітом, найбільший попит мали тримісячні ОВДП. При цьому 28 грудня за рахунок облігацій до бюджету потрапило 15 млрд. грн., а 21 грудня — майже 20,5 млрд. грн.

В Україні спостерігається тенденція зниження обсягів розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) останнім часом. За підсумками аукціону за 25 січня, Міністерство фінансів спромоглося короткостроково розмістити цінних паперів лише на 2,8 млрд гривень. Про це свідчать дані Мінфіну.

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Як йдеться у звіті міністерства від 25 січня, тримісячні ОВДП розмістили під 9,7%, що принесло державі 2,841 млрд. гривень. Півторарічні облігації під 16%, завдяки чому бюджет поповниться на 4,166 млрд гривень.

Згідно зі звітом відомства, у попередні тижні за рахунок ОВДП бюджет України збільшився на такі суми :

18 січня — 4,125 млрд грн;

11 січня — 3,873 млрд грн;

21 грудня — 20,5 млрд грн.

[ + – ] Мінфін розмістив тримісячні ОВДП на 91 день під 9,7%

Раніше Фокус у своїй статті розбирав розміщення ОВДП на аукціонах та пояснював, куди українцям краще вкладати свої гроші.

Наприкінці 2021 року Мінфін повідомляв, що державний борг України зріс до $94,15 млрд. Судячи зі звітів міністерства, кожен українець заборгував державі майже $2300.